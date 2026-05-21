Los sectores 6 y 19 de Oliva se oponen al festival Duna Dorada por su ubicación en un área residencial

La Asociación de Vecinos de los Sectores 6 y 19 de Oliva, que agrupa a los residentes de las zonas de Terranova y Burguera en la playa de la localidad, teme que los actos vandálicos registrados en las últimas semanas puedan intensificarse este fin de semana con motivo de la celebración del festival Duna Dorada, que se llevará a cabo los días 22 y 23 de mayo en el solar situado en la calle del Lledoner.

Los miembros de la entidad reiteran que su rechazo a este evento no responde a «una oposición a la vida cultural de Oliva», sino a su celebración en plena zona residencial, ya que el solar en el que se proyecta se encuentra rodeado de viviendas. Lamentan que el ayuntamiento no haya buscado un espacio que «cuente con las condiciones adecuadas». En sus palabras, «existe una alternativa clara. Podría celebrarse en el solar situado junto al IES Gabriel Ciscar, en el polígono industrial de Oliva, que no cuenta con viviendas colindantes y, además, dispone de accesos rodados de primer nivel por la CV-715 y la N-332». «Nadie entiende por qué se insiste en el solar del sector 6 y 19 cuando hay opciones mucho más apropiadas», reiteran.

En los últimos años, los vecinos han denunciado sentirse en situación de «desamparo» por parte del consistorio, ya que, pese al anuncio de la alcaldesa Yolanda Pastor, todavía no han sido recibidos por ella. Lamentan, además, que la problemática se repite año tras año sin que se haya alcanzado una solución efectiva.

«Llevamos años trasladando al ayuntamiento nuestra preocupación por el ruido nocturno, el vandalismo y el botellón en esta zona. El festival se suma a una situación que ya es insostenible para muchas familias», señalan.

Alertan, por otra parte, que el evento musical se ubicará cerca de la zona dunar protegida de Oliva y en plena época de nidación del chorlitejo patinegro, una especie catalogada como vulnerable en el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazada y cuyo periodo de nidificación se extiende de marzo a junio en el litoral valenciano.

La asociación, por otra parte, alerta sobre los accesos «limitados» al evento y, a su vez, cuestiona «la caracterización» de este. El concejal de Turismo, Salvador Llopis, señalaba a este diario que el festival está dirigido a un público mayor de 35 años para crear un ambiente respetuoso y controlado y, por otra parte, con el objetivo de fomentar el consumo en los negocios locales. No obstante, los vecinos recalcan que «resulta difícil conciliar esa definición con un horario que se prolonga hasta las tres de la madrugada el sábado». Añaden: «Un festival que termina a esa hora no puede considerarse familiar, independientemente de los artistas que lo compongan, y menos aún cuando se celebra en el interior de una zona residencial».

Llopis insiste en que la apuesta por estos artistas —entre los que figuran El Arrebato, Cepeda, David Civera o Efecto Mariposa— responde al objetivo de evitar que la playa de Oliva se convierta en «una zona repleta de tiendas de campaña o de personas al límite por el consumo de alcohol».

La misma figura

La alcaldesa de Oliva cedió al propio Llopis las competencias sobre la Policía Local con motivo del festival. En este sentido, los residentes señalan que esta situación genera «un evidente conflicto de intereses, ya que el mismo concejal que ha organizado y promovido el evento será también quien supervise el operativo policial durante su celebración». En sus palabras, «quien debe velar por el orden público y la seguridad de los residentes durante el festival es el mismo responsable de su organización».

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La preocupación vecinal ha comportado que esta asociación haya puesto en marcha una página web, en la que documentan la situación. «Ya que no nos hacen caso, a través de este perfil buscamos documentar los años de ruido nocturno, el historial de quejas ante las administraciones y toda la información disponible», afirman.