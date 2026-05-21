Tavernes de la Valldigna rehabilita el Molí Vell del Pla para convertirlo en un espacio juvenil

El Molí Vell del Pla de Tavernes de la Valldigna tendrá en poco tiempo un nuevo uso. El ayuntamiento de la localidad arrancó hace unas semanas las obras de conservación y mantenimiento de este espacio con el fin de subsanar las distintas deficiencias constructivas presentes y, a su vez, adecuarlo para llevar a cabo actividades de ocio y tiempo libre entre los jóvenes. Se prevé que los trabajos concluyan en las próximas semanas.

La actuación se centra en mejorar la accesibilidad del entorno exterior, así como las condiciones de seguridad, estabilidad y funcionalidad de este espacio. Las obras permitirán que la localidad recupere este inmueble histórico y, a su vez, integrarlo en la oferta de espacios públicos destinados a los adolescentes. Concretamente, el consistorio trabaja en la instalación de una zona de sombra con cañizo y plantación de árboles y la construcción de nuevos bancos,

Además, se llevarán a cabo trabajos de reparación de carpintería y alcantarillado, así como la sustitución de una valla de madera de 22 metros. Las obras, con un presupuesto total de 48.000 euros, están subvencionadas por el Ministerio de Juventud e Infancia dentro de las ayudas impulsadas por el Gobierno de España para los municipios afectados por la dana del pasado 29 de octubre de 2024.

La alcaldesa, Lara Romero, ha destacado que “con estas obras de mejora y mantenimiento volvemos a poner en valor un edificio tan emblemático para nuestro patrimonio, asegurando su conservación y dándole un nuevo uso adaptado a las necesidades actuales del municipio". En sus palabras, "el Molí Vell del Pla forma parte de nuestra historia y, por ello, queremos garantizar que siga siendo un espacio vivo, accesible y útil para la ciudadanía, especialmente para la gente joven, ya que recuperar el patrimonio también es generar oportunidades de convivencia, participación y dinamización social”.

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Por su parte, la concejala de Juventud, Vicen Mifsud, ha señalado que “esta actuación nos permitirá disponer de un espacio más adecuado, seguro y acogedor para el desarrollo de actividades juveniles y de tiempo libre". Añade: "Nuestro objetivo es continuar ampliando y mejorando los recursos dirigidos a la juventud, ofreciendo espacios de encuentro y participación que fomenten la convivencia, la creatividad y el desarrollo personal de los y las jóvenes del municipio”.