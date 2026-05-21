La Unió Musical Milamarina celebra 35 años de música en el municipio de Miramar con un Concierto de Primavera muy especial

La Unió Musical Milamarina celebra el 24 de mayo a las 19:00 horas, en el Auditorio de Miramar, un Concierto de Primavera muy especial con motivo del 35 cumpleaños del nacimiento de la banda, inaugurada oficialmente el 20 de abril de 1991.

Este concierto conmemorativo será una cita cargada de emoción, recuerdos y reencuentros, pensada para homenajear todas las personas que han formado parte de la historia de la sociedad musical a lo largo de estas tres décadas y media. Por eso, el acto estará abierto a la participación de músicos y miembros que han pasado por la Unión Musical Milamarina desde sus inicios hasta la actualidad.

La banda de Miramar en 1991, el año de su debut / Ajuntament de Miramar

La celebración contará también con la participación de todo el alumnado de la Escuela de Música, uno de los pilares fundamentales del proyecto musical y educativo de la banda, que durante estos 35 años ha formado generaciones de músicos y ha contribuido a mantener viva la tradición musical en el municipio.

Exposición fotográfica

Además del concierto, los asistentes podrán disfrutar de una exposición fotográfica que recorrerá la historia de la Unión Musical Milamarina a través de imágenes, recuerdos y momentos emblemáticos que han marcado la trayectoria de la entidad desde su fundación en 1988.

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Desde la Unión Musical Milamarina se anima a todo el pueblo, antiguos músicos, familiares, socios y amantes de la música a participar en esta celebración tan significativa, que quiere poner en valor no solo la música, sino también el papel de la banda como espacio de convivencia, cultura e identidad colectiva a lo largo de 35 años.