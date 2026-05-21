La vecina de Oliva Mercè Martínez Llopis impartirá mañana una charla cultural sobre el liderazgo ético

Oliva acogerá mañana, 22 de mayo, una charla de Mercè Martínez Llopis, bajo el título “Servir i decidir: Lideratge ètic als serveis socials del segle XXI”, es decir, el concepto central que lidera su pensamiento literario. La sesión se adentra en la importancia de la gestión pública basada en la justicia social, el compromiso ético y una mirada feminista.

Llopis es exdirectora general de la Generalitat Valenciana, trabajadora social con Máster Universitario en Gerencia de Servicios Sociales por la Universitat Politècnica de València (UPV) y directora general de Atención Primaria y Autonomía Personal de la Generalitat durante la legislatura 2019-2023. La experta desarrolla diversas corrientes a través de sus publicaciones, entre ellas la visión compartida, el liderazgo transformador y la ética y la gestión, conceptos recogidos en su obra.

Durante la charla de este viernes hablará de su reciente publicación “Dirigir en el serveis socials: El poder polític davant la justicia social”, un libro que ofrece metodologías e ideas clave para gestionar equipos y dirigir sistemas públicos con sentido crítico.

El acto está organizado por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Oliva, -dirigido por Teresa Tur-, junto con la colaboración de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura.

La iniciativa se enmarca en el ciclo de conversaciones culturales y pretende ofrecer a los vecinos y vecinas de la ciudad un espacio cultural de reflexión sobre cuestiones actuales, así como profundizar en obras de autores reconocidos.

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La sesión será a las 19: 30 horas en la Sala de Conferencias de Museu Casa de Maians. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo.