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Actuaciones artísticas, proyecciones audiovisuales y reconocimientos: Así ha celebrado Gandia la gala dels Premis Auir 2026 en defensa de los derechos LGTBIQ+

El acto recordó la trayectoria de CLGS e incluyó diferentes iniciativas vinculadas a la igualdad y diversidad

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la entrega del Premi Honorífic a Liduvina Gil por su implicación con el colectivo

Gandia celebra la gala dels Premis Auir 2026

Gandia celebra la gala dels Premis Auir 2026 / Àlex Oltra

Ainhoa Ferrando

Gandia

Gandia acogió anoche la gala dels Premis Auir 2026, organizada por el Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de la Safor (CLGS), una cita que recupera, diez años después, unos galardones destinados a reconocer la trayectoria y el compromiso de personas, instituciones y entidades en defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+.

La gala combinó reconocimientos institucionales con representaciones artísticas y proyecciones audiovisuales sobre la trayectoria de CLGS y diferentes iniciativas vinculadas a la diversidad. Entre las actuaciones destacaron las intervenciones de Choco D’Onnor, José Benet y Alen Santander, además de piezas audiovisuales elaboradas por los alumnos de Comunicación Audiovisual de la Universitat Politècnica de València (UPV).

En esta edición fueron reconocidos el Centre de Desenvolupament Rural (CDR) La Safor, el colectivo Dissidents València, el activista y concejal de Diversidad de Dénia Javier Scotto, Mr. Gay España/JN Global Projects, la asociación DIMOVE (Diversity and Movement), la histórica activista Mar Cambrollé, la Federació Diàna LGTBIQ+ y José Benet, pionero del transformismo valenciano.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la entrega del Premi Honorífic a Liduvina Gil, en reconocimiento a su trayectoria e implicación en la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+, especialmente por el impulso de las primeras iniciativas municipales en materia de diversidad en Gandia.

Durante el acto, Ximo López, presidente de CLGS, destacó la importancia de recuperar estos premios y recordó la necesidad de seguir defendiendo los derechos logrados en el actual contexto.

José Manuel Prieto, alcalde de Gandia, puso en valor la iniciativa como un espacio de reconocimiento a quien ha contribuido a construir una sociedad “más libre, más justa y respetuosa con la diversidad”. Subrayó que estos galardones permiten reivindicar referentes y reconocer el trabajo de personas y colectivos que han hecho avanzar los derechos LGTBIQ+.

Además, señaló el compromiso del ayuntamiento con la igualdad y la diversidad e insistió en que Gandia es “una ciudad diversa y respetuosa que trabaja contra cualquier forma de discriminación hacia la orientación sexual o identidad de género”.

El acto se celebró en el Hotel RH Bayrén y se enmarca dentro de la programación del Gandia Pride.

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La gala contó con la asistencia del alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, así como de las concejalas Balbina Sendra, Inma Rodríguez y Liduvina Gil, además de representantes institucionales, activistas, entidades sociales y miembros de la corporación municipal.

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