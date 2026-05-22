Castellonet de la Conquesta declina la consulta vecinal sobre el futuro del hotel de cuatro estrellas: "No tenemos potestad para decidir"

El pleno extraordinario celebrado ayer en Castellonet de la Conquesta estuvo marcado por la tensión entre los vecinos y los miembros de la corporación municipal y, especialmente, por las sorpresas.

El orden del día incluía, entre otros puntos, el cese en el ejercicio de sus funciones de los ediles Matilde Bas y José Ignacio Barreiro, el paso de la concejala Carmen Criado al grupo de no adscritos, la exposición —con la asistencia de los técnicos municipales— del estado actual del proyecto para la construcción de un hotel de cuatro estrellas con veinte suites, piscina y zona para autocaravanas impulsado por una empresa belga, así como la aprobación de una consulta popular para que la ciudadanía manifestara su apoyo o rechazo a este complejo turístico.

Sin embargo, la sesión se desarrolló de forma completamente inesperada. Tras más de media hora de reproches y preguntas, el alcalde Juan Espinosa anunciaba su dimisión "tras una larga reflexión".

Espinosa repasó algunas de las actuaciones realizadas desde que asumió la alcaldía y defendió su gestión al frente del consistorio. “He hecho todo lo posible por Castellonet”, señaló, antes de pedir “disculpas por si en algo he fallado”. Tras sus palabras, parte del público presente reaccionó con aplausos.

Las dos dimisiones de los dos ediles tampoco se hicieron efectivas, por lo que solo Carmen Criado se mantuvo en su posición de pasar a formar parte del grupo de concejales no adscritos. Lamentaba que "el hotel es solo la punta del iceberg". En sus palabras, "nos hemos tenido que enterar por otros medios. No es que no me sienta representada por el PP, sino que abandono la lista por mis principios".

Tampoco se aprobó la consulta popular para conocer la opinión de los vecinos, una situación que provocó un gran descontento entre todos los presentes en la sala que, durante las últimas semanas, han mostrado su firme rechazo a este complejo. Espinosa exponía que "el ayuntamiento no tiene postestad para decidir subjetivamente". Añadía: "Nosotros solo informamos, pero no tenemos competencia municipal". Por ello, reivindicaba que el consistorio no podía someter a votación popular este hotel.

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No obstante, y tras la presión vecinal, el consistorio había emitido previamente un informe desfavorable al complejo, tal y como ya había avanzado este diario. Cabe recordar que el Consell había sometido hace unas semanas a información pública la Declaración de Interés Comunitario del proyecto, por lo que el futuro del complejo queda ahora pendiente de los siguientes trámites administrativos.