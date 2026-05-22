La ciudad de Oliva ya conoce a su primera fallera mayor infantil de la historia: Tania Gisbert Amor

Las Fallas de Oliva viven este año un hito en su historia. Se trata de un paso que supone un antes y uno después para la Federació de Falles y para el conjunto de la fiesta. Por primera vez, después de muchos años de tradición en la ciudad, los niños y las niñas cuentan con representación propia dentro del máximo estamento festivo con el nombramiento de Tania Gisbert Amor como fallera mayor infantil de Oliva de 2027.

Así, la voz, la ilusión y el sentimiento de los más pequeños tendrán, por fin, una representación directa y propia, consolidando una fiesta más inclusiva, participativa y fiel a todas las generaciones que la hacen posible.

Tania Gisbert Amor tiene 13 años, es de la Falla Conservatori y, según manifiestan desde la Federació de Falles d'Oliva, representa a la perfección los valores de la infancia fallera y el futuro de la fiesta: "Es una niña dulce, activa y comprometida, apasionada por el deporte y enamorada de las Fallas desde muy pequeña".

Fallera de corazón y casal desde el año 2018, "ha crecido construyendo recuerdos en su falla, aprendiendo las tradiciones y reforzando amistades" que, sin duda, lo acompañarán durante este año tan especial, destacan desde la Federació. Su vinculación con la fiesta es profunda y sincera. Es amante de la música, de la indumentaria valenciana y del ambiente de hermandad de los actos falleros.

Otra imagen de la histórica primera fallera mayor infantil de Oliva / Antoni Ribera Oltra

Tania ha demostrado siempre una gran implicación con su comisión, participando activamente en la delegación infantil y ejerció en 2025 como fallera mayor infantil de su comisión. Un recorrido que evidencia su aprecio por la fiesta y la convierte en una digna representante de esta nueva etapa.

Abanderada de la Filà Masers

Tania mantiene también una vinculación estrecha con la fiesta de Moros i Cristians: procede de una familia con raíces moriscas y maseres, y ha participado durante años en ambos días de desfile, demostrando un aprecio sincero por la cultura festiva del pueblo.

Este año, además, representará la Filà Masers como abanderada, reafirmando así su compromiso con unas tradiciones que forman parte de su identidad y de su manera de vivir Oliva.

Para la Falla Conservatori, su nombramiento también tiene un significado muy especial. Si el año pasado Teresa Borràs Perea hizo historia convirtiéndose en la primera mujer de la comisión al ocupar el cargo de fallera mayor de Oliva, este año es Tania quien toma el relevo con un nuevo capítulo histórico.

Su comisión afronta el ejercicio con orgullo y emoción, sabiendo que Tania estará rodeada del aprecio de las amistades que ha cultivado al casal y del apoyo de una falla que la ha visto crecer.

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Oliva abre así una nueva página en su historia fallera, una etapa que pone de relieve el papel de los más pequeños en la fiesta y que nace con la sonrisa y la ilusión de una niña que lleva las Fallas en el corazón.