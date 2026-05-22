El Club de Fútbol Gandia celebra con su afición el retorno a la Lliga Comunitat este domingo en el Estadio Guillermo Olagüe

El CF Gandia certificó su regreso a la Lliga Comunitat tras proclamarse campeón de liga este pasado sábado en Algemesí. La victoria por 0-2 ante el Algemesí CF, gracias a los tantos de Marc Molla y Catalá, ha permitido al conjunto blanquiazul sellar el ascenso tan solo un año después de haber perdido la categoría.

El club ha diseñado una agenda de celebraciones para compartir el título con todos los aficionados. La gran fiesta del ascenso tendrá su punto de partida este domingo, 24 de mayo, en el estadio Guillermo Olagüe. A partir de las 18:00 horas, el CF Gandia disputará su último encuentro liguero frente al CF Llutxent. Antes de que ruede el balón, el club rendirá un emotivo homenaje tanto a los jugadores del primer equipo como a todos los conjuntos de su academia, uniendo en el césped el presente y el futuro de la institución.

Salvador Gomar, presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV), acudirá al feudo blanquiazul para hacer entrega oficial del trofeo de campeones de liga.

Ofrenda a la patrona

El lunes, 25 de mayo, la plantilla y el cuerpo técnico serán recibidos de forma oficial en el Ayuntamiento de Gandia a las 19:00 horas por las autoridades locales. Ese mismo día la comitiva blanquiazul realizará la tradicional ofrenda del título a la Virgen de los Desamparados, patrona de Gandia.

Para el presidente de la entidad, Sergio González: "Lograr este ascenso es, por encima de todo, quitarnos una espina que llevábamos clavada desde hace un año y devolverle la sonrisa a nuestra gente. Sé lo mucho que hemos sufrido todos y ver hoy que el CF Gandia vuelve a ser campeón me llena de orgullo. No es solo subir de categoría; es demostrar que este club tiene un alma inquebrantable y que, cuando caemos, nos levantamos con más fuerza que nunca por el respeto que le tenemos a este escudo y a nuestra historia".

Además, invitó a los seguidores a unirse a la celebración: "Os espero este domingo en el Guillermo Olagüe para que podamos disfrutar del título y aplaudir a unos jugadores que se han vaciado en el campo, y también el lunes en las visitas al Ayuntamiento y la Colegiata para compartir nuestra alegría con toda la ciudad".

Entrenador y capitán

El entrenador del primer equipo, Alberto Gregori ha destacado: "Puedo decir con orgullo que este equipo ha conseguido ganar la liga y lo ha hecho desde la unión, desde el compromiso y desde una idea muy clara de cómo quería competir. Ganar una liga no es casualidad, es consecuencia del trabajo diario, de mantener una idea firme, de no desviarse uno del camino cuando llegan las dificultades. Hoy es el club el que recoge el premio a 10 meses de sacrificio y fe a un proyecto que estoy convencido que en poco tiempo va a dar muchos más frutos".

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Por su parte, el capitán, Óscar Bertó, ha manifestado: "El ascenso y el campeonato de liga es un logro espectacular. La verdad que nos tocaba. Hemos sufrido y hemos trabajado mucho durante todo el año para que se diera un día como el del sábado pasado en Algemesí. Creo que hemos hecho una segunda vuelta de diez. Esperemos que la afición vuelva a responder como responde siempre, que venga al campo, que venga a celebrar el título de liga en nuestro estadio, en nuestra casa y que sea una fiesta ganarle al Llutxent en la última jornada de liga. Al final esto es un premio al trabajo que llevamos haciendo desde el mes de julio y es premio para nosotros, es premio para la directiva, es premio para el club, es premio para la ciudad y es premio para la afición".