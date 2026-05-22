Conexión familiar en Tavernes de la Valldigna: Dos hermanos patinan juntos en el Campeonato de España
Guillem Camarena Saiz y Anna Camarena Saiz compiten en la modalidad de parejas en la categoría cadete
Pepe Juan
Guillem Camarena Saiz y Anna Camarena Saiz son de Tavernes de la Valldigna, hermanos y patinadores. Ambos van a competir en el Campeonato de España de Patinaje Artístico en la modalidad de parejas, que se disputa en la localidad andaluza de Alhaurín de la Torre este fin de semana.
Guillem tiene 13 años por los 11 de su hermana. Son de la categoría de cadetes por edad y disputan la competición de danza por parejas. Por supuesto, pertenecen al Club Patinatge Tavernes de la Valldigna.
Primera vez en todo
Los hermanos Camarena Saiz protagonizan otro hito histórico en el CPA Tavernes y es que, por primera vez, la entidad vallera tendrá representación en un campeonato nacional de parejas.
La cita competitiva de ámbito nacional de este fin de semana no podría ser más especial para Guillem y Anna, teniendo en cuenta que es como el colofón a la primera temporada, el primer año en el que ambos compiten juntos.
Talento y esfuerzo
Desde siempre, los dos deportistas valleros han demostrado talento y esfuerzo, pero, sobre todo, una conexión espectacular en la pista a la hora de entrenar y competir.
La carrera de ambos patinadores solo ha hecho que comenzar, pero desde el CPA Tavernes esperan que sea lo más fructífera posible.
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