La Diputación de Valencia programa en Oliva un taller de iniciación a la ópera y un espectáculo dentro del proyecto "Les Arts Volant"
La cita es el jueves, 28 de mayo, con aforo limitado a una cuarentena de personas en la Casa de la Festa
Oliva podrá disfrutar el próximo jueves, 28 de mayo, del taller de iniciación a la ópera, que lleva por título "La Ópera en construcción". La convocatoria del taller es a las 18 horas en la Casa de la Festa. Se trata de una actividad organizada por el Área de Cultura de la Diputación de Valencia con la colaboración del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Oliva.
El taller estará impartido por el Departamento de Educación del Palau de les Arts Reina Sofía, dentro del proyecto "Les Arts Volant". Esta actividad es previa al proyecto, que también traerá a Oliva un gran espectáculo de ópera, aunque eso ya será en el próximo mes de junio.
Este taller se plantea como una actividad gratuita dirigida a jóvenes y adultos a partir de 16 años, y tendrá una duración de 90 minutos. El aforo es limitado a 40 personas. Para poder participar, hace falta inscripción previa rellenando un formulario o mediante correo electrónico a cultura@oliva.es.
Valoració
Teresa Tur, regidora de Cultura del Ayuntamiento de Oliva, comenta que "estamos muy ilusionados por haber conseguido este espectáculo con el taller previo. "La Ópera en construcción" es una actividad estructurada como una charla didáctica interactiva, que ofrece la posibilidad de conocer con mayor detalle el significado de una producción de ópera, así como también el espacio escénico en el cual se desarrolla: Desde la selección del título, hasta el diseño escénico, la coordinación entre las áreas artísticas y técnicas o el proceso de ensayos.
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