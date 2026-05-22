Gandia abre las inscripciones de la escuela de verano y amplía la oferta con 50 plazas más

Gandia anuncia las inscripciones y requisitos de la escuela de verano municipal para los niños de 3 a 12 años. En colaboración con el departamento de Igualdad, este año la ciudad ofrecerá 180 plazas gratuitas, 50 más que el año pasado.

Esther Sapena, concejala de Educación, Política Lingüística e Infancia en el Ayuntamiento de Gandia, ha destacado que la iniciativa es una “clara apuesta por la consideración de las familias que trabajan y que tienen la necesidad de que sus niños tengan un espacio gratuito con características educativas”.

Respecto a la organización, ha explicado que habrá una media de 60 alumnos por cada centro. Este año los tres recintos que ofrecerán sus instalaciones serán el CEIP Sant Francesc de Borja, CEIP Cervantes y CEIP Les Foies, en el Grau. “La idea es dividir a los niños de manera flexible en cuatro grupos de 15 , dependiendo de su edad”, ha subrayado.

El curso arrancará el 25 de junio hasta el 31 de julio, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. Los alumnos deben estar empadronados en la ciudad y estar matriculados en un centro ordinario, no necesariamente de Gandia. Además, tendrán que haber nacido entre 2014 y 2023, es decir, tener entre 3 y 12 años.

El calendario de inscripciones empezará este lunes 25 de mayo hasta el 31 del mismo mes de manera online. El listado provisional saldrá el próximo miércoles 3 de junio, del 4 al 7 de junio se publicará un texto de alegaciones y el día 10 saldrá el listado definitivo. Una vez publicada la lista oficial, las familias deberán enviar un correo ratificando su inscripción para no perder la plaza. “Sabemos la necesidad de las familias y esperamos que la escuela atienda a los niños con la mayor calidad posible” ha señalado la concejala.

Maribel Codina, concejala delegada de Igualdad, Diversidad y LGTBIQ+ de Gandia, ha concretado que con este proyecto educativo, se garantiza que todas las personas de Gandia con situaciones especiales como familias monoparentales, víctimas de violencia de género o de exclusión social tengan recursos para su vida laboral, social y familiar. “Desde el Ayuntamiento de Gandia apostamos por estos proyectos, fomentando la igualdad entre niños y niñas entre los centros educativos”, concluye.

Presentación Escoletes de Gandia

La Xarxa d’Escoles Infantils Municipals de Gandia también pondrá en marcha sus escuelas de verano dirigidas a los niños y niñas de 0 a 3 años. El servicio se desarrollará del 25 de junio al 28 de julio en las escuelas de Dos Campanars, Corea y Les alqueries. El horario será de 8 a 15 horas e incluye servicios opcionales de mediodía y comedor. El precio de este año será de 175 euros y aquellas personas que quieran optar por el comedor deberán pagar 75 euros.

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Los procesos de inscripción ya han empezado para aquellas personas que ya llevaban a los niños a la red de las escoletes. A partir del 1 de junio hasta el 12, se abrirá el periodo para que la ciudadanía pueda hacer su petición de escoleta. La concejala ha explicado que este año “el proceso va por orden de petición, por lo tanto, toda la información estará disponible en la web del ayuntamiento. Las peticiones se pueden hacer presencial u online a través de la página de educación de la ciudad”.