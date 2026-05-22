Gandia propone ampliar en altura el Centro de Salud del Grau tras descartar Sanidad la parcela prevista

El rechazo de la Conselleria de Sanidad a la parcela municipal prevista para ampliar el Centro de Salud del Grau de Gandia, al estar ubicada en una zona inundable, ha reabierto el debate entre el ayuntamiento y el Partido Popular. La ampliación se ha convertido en una reivindicación histórica motivada por la elevada afluencia de usuarios, especialmente durante los meses de verano, cuando la población se multiplica y, con ello, también la demanda asistencial.

Sanidad ha descartado este solar al considerar, como se recoge en el informe, que parte de la parcela donde actualmente se ubica el inmueble está afectada por la zona de policía —la franja de 100 metros desde el límite del dominio público hidráulico— del barranco de Beniopa. El documento, como ya adelantó este diario, precisa que el punto más cercano se sitúa a unos 76 metros del límite del dominio público, aunque la ampliación proyectada se plantea hacia la zona más alejada del barranco.

El texto, por otra parte, también advierte de que tanto el actual centro de salud como la ampliación prevista se encuentran afectados por riesgo de inundación para periodos de retorno de 100 y 500 años. Además, siguiendo las directrices del PATRICOVA, el Consell indica que el ámbito está catalogado como zona de peligrosidad geomorfológica.

Ante este rechazo, la coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso, denuncia que la cesión de este terreno se llevó a cabo tras un trabajo con la dirección general del hospital Francesc de Borja, que tenía interés, pero, en sus palabras, "parece que en València tienen otras prioridades".

Alonso ha recordado que, atendiendo a la catalogación de peligrosidad geomorfológica, "todo el Grau se encuentra en esta situación". Añade: "Ellos lo sabían y han tardado dos años en darse cuenta. No hay voluntad porque ya hemos visto que no hay ninguna inversión para infraestructuras sanitarias en Gandia en los presupuestos de la Generalitat Valenciana".

Por otra parte, la coordinadora general de Urbanismo ha insistido en que el ayuntamiento les ofreció otras alternativas. Entre ellas, proponían ampliar el centro de salud en un piso más, buscar otra parcela en el Grau o estudiar medidas para evitar inundaciones como la ampliación en altura o la colocación de elementos o barreras. También ha recordado la posibilidad de reabrir los consultorios de Beniopa y Benipeixcar. En sus palabras, "si quieren mejorar la calidad del servicio, que reabran los centros. Soluciones hay si existe voluntad".

La concejala de Sanidad, Liduvina Gil, también ha querido mostrar su malestar por "esta polémica inecesaria". Ha recalcado que el "PP no soluciona las necesidades de Gandia. Llevamos meses trabajando en este tema, pero no hay interés para que se hagan infraestructuras".

Gil ha aprovechado su intervención para denunciar el papel del portavoz del del Grupo Municipal Popular, Víctor Soler. En sus palabras, "el PP no soluciona las necesidades de Gandia. Buscan excusas y no plantean alternativas".

"Respetar la integridad de los vecinos"

El propio Soler ha insistido en la necesidad de "respetar la ley y, sobre todo, la integridad de los vecinos y vecinas del Grau". Reitera que no es que la conselleria rechace la parcela, sino que "el problema es que el propio expediente municipal reconoce que el terreno está afectado por el PATRICOVA, es inundable y no cumple los requisitos legales necesarios para construir allí un centro sanitario”.

Añade: "Es un asunto serio y grave. La sanidad es una prioridad y, por eso, queremos darle al Grau la atención sanitaria que merece". En este sentido, Soler ha recordado que el propio ejecutivo local "ya descartó en 2016 construir el Casal Jove del Grau en esta misma parcela por ser inundable”, por lo que considera “una enorme irresponsabilidad y un ejercicio de hipocresía política intentar culpar ahora a otra administración por no construir donde ellos mismos rechazaron hacerlo anteriormente”.

En cuanto a la ampliación en altura, el portavoz popular ha cuestionado la medida. En sus palabras, "queremos dotar a Gandia de centros de salud dignos y accesibles para todos los ciudadanos”.

Noticias relacionadas

En referencia al cierre de consultorios, ha recalcado que "responden al Plan Funcional del Centro Sanitario Integrado Gandia-Roís de Corella y Casa del Paciente-Escuela de Salud”, elaborado en el año 2017 por el gobierno del Botànic.