El gobierno local de Bellreguard se congratula de que el presupuesto municipal entra en vigor sin ninguna alegación

Finalizado el periodo de exposición pública, el presupuesto del Ayuntamiento de Bellreguard de 2026 ha entrado en vigor tal y como lo aprobó el pleno con los votos favorables del gobierno local formado por Compromís y el PSPV-PSOE.

Unas cuentas que crecen un 9% respecto al año anterior sin aumentar ninguna tasa ni impuesto y que incluyen el incremento del complemento de destino pactado con los sindicatos para la categoría otros profesionales -el personal del Ayuntamiento que contaba con un salario más bajo de acuerdo con su categoría-, que se incrementa del 12 al 14.

Un presupuesto que racionaliza el gasto, dota de seguridad a los proveedores y de estabilidad el Ayuntamiento en un momento político en que a las diferentes administraciones los cuesta más llegar a acuerdos en tiempos y forma.

El alcalde, Àlex Ruiz, enfatiza el esfuerzo realizado por los grupos municipales de Compromís y el PSPV «para ajustar unas cuentas que nos satisfacen, pero que, sobre todo, se centran en las necesidades de Bellreguard».

El alcalde Àlex Ruiz, en un acto reciente / Levante-EMV

A la vez, invita la oposición a participar en la elaboración de los del próximo ejercicio de 2027, porque «para la ciudadanía siempre es más provechosa la colaboración que la crispación y el enfrentamiento y es evidente que cuánto más ideas se aporten, mejores son los resultados, con la humildad, eso sí, de reconocer el peso representativo de cada cual. La política municipal tiene más a ver con solucionar los problemas de los ciudadanos que con ideologías.»

Con todo, Ruiz agradece a la oposición que no haya presentado ninguna alegación durante el periodo de exposición pública, «un hecho que demuestra que se han repasado los presupuestos y se han dado cuenta de que era mejor validarlos que obstaculizarlos». «Estamos seguros de que todos queremos lo mejor para el pueblo, cada cual desde su punto de vista», ha añadido el alcalde bellreguardí.

La oposición

El Partido Popular de Bellreguard aclara que la ausencia de alegaciones no significa estar de acuerdo con las cuentas, sino todo lo contrario. En el pleno ya denunciaron las irregularidades. Los populares han recordado que el documento debió quedar sobre la mesa debido a que había 2,6 millones pendientes de contabilizar.

Según la portavoz del PP en el consistorio bellreguardí, "Compromís y PSPV sólo querían aprobar unas cuentas ficticias de forma apresurada para ocultar el caos financiero del municipio" y recuerda que el gobierno de Àlex Ruiz ha externalizado la contabilidad con un gasto extraordinario de 27.500 euros para todos los vecinos.

La portavoz Marola Marco ha valorado el ofrecimiento del primer edil para el próximo ejercicio: "Agradecemos que, tras años de gestión unilateral, Compromís y PSPV pretendan contar con la oposición para redactar las cuentas de 2027, precisamente coincidiendo con el año electoral".

Respecto a las alusiones sobre la crispación, "preguntar y controlar el dinero público es nuestra obligación democrática; es el alcalde y sus socios quienes no llevan bien que se debata sobre su forma de gobernar".

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"Desde el PP seguiremos visibilizando el caro coste que el pacto de Compromís y PSPV supone para Bellreguard con ejemplos claros de gasto desproporcionado en temas como la compra de limpiador para suelo y alquitrán muy por encima del precio de mercado o la propia privatización de la contabilidad municipal. Ofreceremos siempre una alternativa de gestión real para el pueblo".