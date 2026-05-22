La nueva revelación de la "nova canción galega" Antía Muíño actuará el próximo 29 de mayo en la edición de Hostes de Gandia
El concierto será a las 20 horas en el Teatre del Raval de la ciudad
La próxima actuación será después de verano con Antonio Arias, líder de Lagartija Nick
Ainhoa Ferrando
El Teatre del Raval de Gandia acogerá el próximo 29 de mayo, a las 20 horas, la actuación de la joven cantautora gallega Antía Muíño, revelación absoluta de la “nova canción galega”.
Muíño es una de las voces más destacadas y su registro se mueve entre el jazz-pop, la canción alternativa de autor y el arraigo de la música tradicional de su tierra.
Con su sencillo “A beleza” dejó entrever su segundo álbum, una exhalación que combina referentes como Sílvia Pérez Cruz, Rita Payés, Silvana Estrada, Lisandro Aristimuño, Ana Belén o Jorge Drexler, con el fin de armar un arco polifónico desde una mirada mixta “iberoameriacanista”.
En 2022 fue galardonada en los Premios Martín Códax da Música Galega como Mejor Artista Emergente y recibió tres nominaciones en los Premios MIN de la Música Independiente (2023). Además, el año pasado presentó en Condeduque “Carta Aberta”, en el “Inverfest”, festival de invierno que celebra música y otras actividades en directo.
El concierto forma parte de la gira GPS – Girando por salas- y se incorpora al ciclo Hostes de LaCasaCalba de Gandia. Las entradas anticipadas cuestan 10 euros y en taquilla 12.
Hostes Gandia, ciclo musical
La edición de Hostes Gandia es un ciclo que acoge diversos grupos musicales. La programación empezó el pasado abril y, desde entonces, ha convertido al Teatre del Raval en el epicentro musical de la ciudad. El festival arrancó con la actuación del grupo de la Safor "No som de Seatlle" e incluyó en su catálogo a artistas diversos como Jassy Ojeda, voz que fusiona R&B y sonidos urbanos.
El próximo 29 de mayo será el turno de la artista Antía Muíño, quién cerrará el primer ciclo de la edición. Después del verano, las actuaciones se reanudarán el 25 de septiembre con Antonio Arias, líder de Lagartija Nick y el 14 de noviembre será el cierre oficial con Julio Bustamante, figura clave del rock mediterráneo.
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