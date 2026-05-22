Petición urgente de interés general: Compromís Més Gandia reclama mejoras en el servicio de la ITV de la ciudad para acabar con las largas esperas
Sus represenantes presentarán una moción en el pleno del viernes 29 de mayo para exigir en la Generalitat más recursos y una mejor prestación del servicio
El Grup Municipal de Compromís Més Gandia presentará en el pleno del próximo viernes 29 de mayo una moción para reclamar mejoras urgentes en el servicio que presta la estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Gandia ante las continuas dificultades que sufre la ciudadanía para conseguir cita previa.
La propuesta insta la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, de la cual depende la sociedad pública SITVAL, a poner en marcha los mecanismos necesarios para reforzar el servicio y acabar con una situación que provoca esperas de semanas e incluso meses.
La portavoz de Compromís Més Gandia, Esther Sapena, denuncia que "la inspección técnica de vehículos es un servicio obligatorio y esencial, y, por tanto, no es admisible que la ciudadanía se encuentre con barreras constantes para poder cumplir con una obligación administrativa".
La gente se va a otros municipios
Sapena lamenta que la situación de colapso de la estación de Gandia se haya convertido en una realidad habitual que afecta a miles de personas. "Estamos hablando de vecindario que, ante la imposibilidad de obtener una cita en un plazo razonable, se ven obligados a desplazarse en otros municipios, asumiendo costes y molestias que no tendrían que soportar".
Desde Compromís Més Gandia consideran que la Generalitat tiene capacidad para actuar de manera inmediata, incrementando recursos humanos, ampliando horarios o adoptando otras medidas organizativas que permiten agilizar el servicio.
Esperan el apoyo del resto de grupos
"Cuando una administración pública asume la gestión de un servicio, tiene que garantizar también que funcione adecuadamente. No se trata solo de un problema de comodidad: afecta el día a día de muchas familias, trabajadores y trabajadoras que necesitan el vehículo para su actividad cotidiana", añade Sapena.
Por eso, esperan que la propuesta cuente con el apoyo del resto de grupos municipales porque "se trata de una reivindicación que va más allá de siglas políticas y responde a una necesidad real de la ciudadanía".
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