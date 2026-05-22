Potries podrá finalizar la restauración del Calvari tres años después de iniciar el proyecto

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Potries programado para este lunes, 25 de mayo, aprobará el proyecto de obra patrimonial del Calvari, en su segunda fase, concretamente el de consolidación y reintegración paisajística del espacio.

La primera fase se llevó a cabo en 2023 y, desde entonces el gobierno local con el alcalde, Sergi Vidal, al frente ha intentado optar a ayudas. Ahora, "por fin nos han concedido dos subvenciones" con las que ejecutar la actuación.

Subvenciones

Por un lado, hay una subvención de 180.214,07€ del Pla de Restauració de Patrimoni de la Diputació de València. Se actuará sobre el margen derecho y el empedrado que queda pendiente de restaurar.

La segunda ayuda proviene de la Generalitat, 150.000 euros. En total se invertirán entre 200.000 y 300.000 euros en esta segunda y última fase. En concreto, la restauración del Calvari sube a 223.241,99 euros.

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El objetivo es reparar este Bien de Relevancia Local. En el pleno del lunes se dará luz verde al proyecto y comenzará el proceso administrativo para que las obras empiecen en agosto y acaben en noviembre. Así, el municipio de Potries podrá finalizar un proyecto después de tres años de espera.