Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaProfesores FP ValenciaPérez Llorca Huelga EducaciónValencia Basket horarioNuevos radares ValenciaConcierto Aitana Roig ArenaValldigna Verda
instagramlinkedin

Promoción de ascenso a Tercera RFEF: La UE Tavernes de la Valldigna no ha dicho su última palabra

El equipo vallero tiene que remontar un 0-1 en Benidorm para seguir en la pelea por subir de categoría

Once titular de la UE Tavernes de la Valldigna en el partido de ida de la primera eliminatoria por el ascenso a 3ª RFEF

Once titular de la UE Tavernes de la Valldigna en el partido de ida de la primera eliminatoria por el ascenso a 3ª RFEF / Pepe Juan

Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

El Estadio Guillermo Amor acoge a las 12 del mediodía de este domingo, 24 de mayo, el partido de vuelta de la primera eliminatoria de la promoción de ascenso a Tercera RFEF entre el CF Benidorm y la UE Tavernes de la Valldigna.

En el choque de ida, el resultado fue de 0-1 a favor de los alicantinos por lo que esa es la diferencia que debe remontar el conjunto vallero si quiere llegar a la segunda y definitiva ronda por subir de categoría.

En Tavernes existe el ánimo de que no se ha dicho la última palabra. El entrenador lanza un aviso para navegantes: "El equipo saldrá a competir, como siempre, y vamos a hacer todo lo posible por darle la vuelta a la eliminatoria".

Sobre césped natural

El equipo vallero ha entrenado dos días de esta semana en Alzira sobre césped natural, que es lo que se encontrará en Benidorm. Eso ha sido posible gracias a las gestiones de la alcaldesa vallera con el concejal de Deportes de la capital de la Ribera.

Noticias relacionadas

La afición no falla

El equipo "roget" no estará solo en este nuevo trance. El presidente, Toni Hernández, confirma que, aparte del autobús del equipo, saldrá otro de aficionados y un buen número de coches particulares. Está claro que no será el mismo número de aficionados que fueron a ver la final de La Nostra Copa en la Vila Joiosa, pero habrá gente animando al equipo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Valldigna Verda extrae conclusiones alentadoras en el río Vaca: Elevada presencia de peces autóctonos y baja afección de especies invasoras
  2. La reina Letizia recibe a la vecina de Xeresa Judith Ruiz para conocer su lucha por un cribado neonatal igualitario
  3. Gandia prevé una ocupación hotelera del 90 % durante el puente festivo que celebra gran parte de la Comunidad de Madrid
  4. El solar de Gandilandia en la playa de Gandia será un mercado con 'food-trucks' y música en directo
  5. La solidaridad también cabe en la huelga de los docentes: El profesorado del IES Tirant lo Blanc de Gandia lanza una iniciativa de apoyo a los huelguistas
  6. De la mayoría absoluta a la ingobernabilidad en la Safor: el urbanismo divide equipos de gobierno en Castellonet de la Conquesta y Llocnou de Sant Jeroni
  7. La falla Carrer Major i Passeig de Gandia hace historia al nombrar por primera vez a una presidenta infantil
  8. Pare, professor i ciutadà: la vaga educativa és preocupant

Promoción de ascenso a Tercera RFEF: La UE Tavernes de la Valldigna no ha dicho su última palabra

Promoción de ascenso a Tercera RFEF: La UE Tavernes de la Valldigna no ha dicho su última palabra

Conexión familiar en Tavernes de la Valldigna: Dos hermanos patinan juntos en el Campeonato de España

Conexión familiar en Tavernes de la Valldigna: Dos hermanos patinan juntos en el Campeonato de España

Castellonet de la Conquesta declina la consulta vecinal sobre el futuro del hotel de cuatro estrellas: "No tenemos potestad para decidir"

Castellonet de la Conquesta declina la consulta vecinal sobre el futuro del hotel de cuatro estrellas: "No tenemos potestad para decidir"

Quadern d'Assajos Teatre sube al escenario del Serrano de Gandia para celebrar los 20 años de su reapertura con "Falstaff, l'últim assaig"

Quadern d'Assajos Teatre sube al escenario del Serrano de Gandia para celebrar los 20 años de su reapertura con "Falstaff, l'últim assaig"

Dimite por sorpresa el alcalde de Castellonet de la Conquesta en un pleno marcado por la tensión del hotel

Dimite por sorpresa el alcalde de Castellonet de la Conquesta en un pleno marcado por la tensión del hotel

Condena unánime al ataque a las banderas LGTBI de la playa de Gandia: "Aquí no caben los mensajes de odio ni de intolerancia"

La Nueva Marina de Gandia ya tiene luz verde para iniciar la construcción del edificio principal

Tavernes de la Valldigna rehabilita el Molí Vell del Pla para convertirlo en un espacio juvenil

Tavernes de la Valldigna rehabilita el Molí Vell del Pla para convertirlo en un espacio juvenil
Tracking Pixel Contents