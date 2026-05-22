Promoción de ascenso a Tercera RFEF: La UE Tavernes de la Valldigna no ha dicho su última palabra
El equipo vallero tiene que remontar un 0-1 en Benidorm para seguir en la pelea por subir de categoría
Pepe Juan
El Estadio Guillermo Amor acoge a las 12 del mediodía de este domingo, 24 de mayo, el partido de vuelta de la primera eliminatoria de la promoción de ascenso a Tercera RFEF entre el CF Benidorm y la UE Tavernes de la Valldigna.
En el choque de ida, el resultado fue de 0-1 a favor de los alicantinos por lo que esa es la diferencia que debe remontar el conjunto vallero si quiere llegar a la segunda y definitiva ronda por subir de categoría.
En Tavernes existe el ánimo de que no se ha dicho la última palabra. El entrenador lanza un aviso para navegantes: "El equipo saldrá a competir, como siempre, y vamos a hacer todo lo posible por darle la vuelta a la eliminatoria".
Sobre césped natural
El equipo vallero ha entrenado dos días de esta semana en Alzira sobre césped natural, que es lo que se encontrará en Benidorm. Eso ha sido posible gracias a las gestiones de la alcaldesa vallera con el concejal de Deportes de la capital de la Ribera.
La afición no falla
El equipo "roget" no estará solo en este nuevo trance. El presidente, Toni Hernández, confirma que, aparte del autobús del equipo, saldrá otro de aficionados y un buen número de coches particulares. Está claro que no será el mismo número de aficionados que fueron a ver la final de La Nostra Copa en la Vila Joiosa, pero habrá gente animando al equipo.
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