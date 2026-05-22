Quadern d'Assajos Teatre sube al escenario del Serrano de Gandia para celebrar los 20 años de su reapertura con "Falstaff, l'últim assaig"

Quadern d'Assajos Teatre también participa en la conmemoración del vigésimo aniversario de la reapertura del Teatre Serrano de Gandia. El grupo que dirige el escritor, fotógrafo y dramaturgo saforense, Pere Huerta, representará a las 20 horas del viernes, 29 de mayo, la obra "Falstaff, l'últim assaig".

Esta obra trata de la lucha de una escuela de artes por su supervivencia. El mercado inmobiliario quiere devorarla para construir ante la oposición de un grupo de profesores y alumnos que se organizan para defender el arte y la cultura.

Falstaff, l'últim assaig" es una historia inclusiva, de integración social, sencilla y emotiva, que habla de personajes con múltiples y varias capacidades cognitivas y funcionales que entretejen el mundo con las manos y lo adornan con la poesía vital que les nace del alma.

Pere Huerta y uno de los actores de Auna Inclusió / Levante-EMV

El público asistirá, a través de la poesía, la música viva, el lenguaje corporal, la iluminación, el diálogo y los silencios, a una declamación en voz muy alta por la belleza de la vida. Además de los miembros del grupo, actúan también varios actores y actrices externos y una parte significativa y maravillosa del cuadro actoral de Auna Inclusió.

Quadern d'Assajos Teatre nace en julio de 2015 por iniciativa de Pere Huerta como grupo de producción y exhibición teatral, entendiendo el teatro como un acto de creación y de comunicación que cumpla una función cultural y de entretenimiento dentro de la sociedad. Es muy importante para esta compañía, según su creador y director, priorizar el montaje de textos propios que puedan permitir abordar una mezcla entre los temas de actualidad y los valores clásicos universales, siempre con la intención de establecer una comunicación lo más auténtica posible con el público, utilizando los recursos y la estética de la dramaturgia contemporánea y experimentando en lo posible con los nuevos lenguajes teatrales. Hasta ahora, Pere Huerta y el grupo han escrito y estrenado 18 obras propias y 6 más escritas para otros grupos de teatro de la Safor, la Marina Alta y l'Horta Nort.

Pasión por las artes

Pere Huerta, (Gandia, 1964), escribe, fotografía, lee, pero, sobre todo conversa con las artes. La cultura es su motor vital. Es un apasionado de cualquier manifestación artística y ha consumido todas las propuestas plásticas, escénicas o musicales que haya tenido al alcance. Pere escribe desde siempre.

Ha publicado ensayos, poesía, narraciones y alguna colaboración en revistas locales y de ámbito comarcal y también, y sobre todo, ha producido varios textos de dramaturgia a lo largo de estos últimos veinte años, que han sido estrenadas en varias poblaciones. Una pieza corta suya, "el Círculo", llegó a los circuitos de microteatro de Madrid en 2018.

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A Huerta le gusta destacar entre sus obras, "Las Horas Que No Son Nuestras" (2014) [estrenada en el Espacio Inestable de València], "L’Aldea" (2015), "Octubre" (2016), "Nagore" (2017), "Grotowski" (2019), "El Cuaderno" (2020) y "La Hojarasca" (2024).