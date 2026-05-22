Tavernes de la Valldigna modernizará su mercado municipal con nuevas obras de mejora que concluirán en septiembre

Si hace unos años el mercado municipal de Tavernes de la Valldigna atravesaba una de sus etapas más delicadas, con el cierre progresivo de puestos por la falta de clientela, ahora el recinto vive una recuperación paulatina y son cada vez más los vecinos que acuden a realizar sus compras.

Con el objetivo de reforzar esta revitalización, el ayuntamiento ultima un proyecto de mejora del mercado municipal que permitirá modernizar sus instalaciones mediante actuaciones como la renovación integral del pavimento interior y la mejora del sistema de iluminación con criterios de eficiencia energética.

Tras una primera fase de renovación del edificio, en la que se sustituyeron las luminarias, en breve arrancará la segunda fase, que, entre otros, incluirá el alicatado del zócalo de las fachadas, la pintura de toda la estructura portante exterior y de la estructura auxiliar de los puestos del mercado y el acristalamiento de la parte superior de las fachadas. Previamente, se realizarán trabajos necesarios de limpieza de distintos elementos del espacio, como los paramentos o el faldón de la cubierta.

Las dos fases de este proyecto, que estará finalizado antes del 30 de septiembre, cuenta con un presupuesto total de 159.000 euros. El 90 % de las obras han sido financiadas por la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, mientras que el 10 % restante con fondos municipales. La subvención se enmarca en las ayudas a municipios de la zona dana dirigidas a la mejora de infraestructuras de los mercados municipales. El ayuntamiento ha informado que las obras no serán incompatibles con el desarrollo diario de la actividad del mercado.

La alcaldesa Lara Romero señala que “esta actuación es un paso importante dentro de la estrategia de modernización de los espacios públicos de la ciudad". Por su parte, el concejal de Comercio, Zeus Grau, ha señalado que “el mercado municipal es un motor esencial del comercio local y con esta actuación no solo mejoramos sus instalaciones, sino que también reforzamos su atractivo para la clientela con el fin de hacerlo más cómodo y funcional, favoreciendo así la actividad de los vendedores y la dinamización del comercio de proximidad”.

Noticias relacionadas

Finalmente, el concejal de Servicios Públicos, José Enrique Cuñat, ha explicado que “se trata de una actuación necesaria para garantizar la mejora y la conservación de un edificio clave para el municipio”.