El Centre Esportiu del Grau reabre sus puertas para 6.000 usuarios este martes, 26 de mayo, después de una renovación centrada en la eficiencia energética

El Ayuntamiento de Gandia reabre este martes, 26 de mayo, el Centre Esportiu del Grau, después de culminar unas obras de modernización integral que han permitido renovar el sistema energético de la instalación y mejorar diferentes espacios de uso deportivo. La actuación, financiada con fondos europeos y con una inversión superior a los 600.000 euros, forma parte del compromiso municipal con la sostenibilidad y la mejora continua de las infraestructuras deportivas de la ciudad.

El regidor de Deportes, Jesús Naveiro, destaca la importancia de una intervención realizada en uno de los centros deportivos con mayor volumen de personas usuarias del municipio, que contaba antes del inicio de las obras con cerca de 6.000 personas inscritas.

"El Centre Esportiu del Grau es una instalación fundamental para Gandia y esta actuación nos permite avanzar en el Plan Resol, mejorando nuestras instalaciones deportivas con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética", señalado Naveiro.

Las obras, que se han prolongado durante poco más de tres meses, han permitido renovar completamente el sistema de producción térmica y climatización del edificio, así como incorporar una nueva instalación fotovoltaica destinada a reducir el consumo energético.

Una imagen exterior de la instalación deportiva del Grau de Gandia / Ajuntament de Gandia

Entre las principales actuaciones realizadas destaca la renovación integral del sistema de climatización y producción térmica. Se ha sustituido el sistema anterior por nuevas bombas de calor eléctricas de altas prestaciones, que permitirán mejorar tanto la climatización interior como el control de la humedad ambiental y el mantenimiento de la temperatura de las piscinas.

Los trabajos también han incluido mejoras complementarias en las instalaciones para aumentar el confort de las personas usuarias. Se han pintado vestuarios y zonas de piscina, corregido humedades, revisado alrededor de 50 máquinas de musculación y renovado parte del material de fitness.

"Naveiro añade que continúan realizándose actuaciones, como es el caso de la piscina que sustituye el antiguo jacuzzi existente y que se complementará con las saunas sobre las cuales también se ha intervenido.

Servicios Básicos

Por su parte, el director general de Servicios Básicos, Sebas Gálvez, apunta que la modernización energética permitirá "reducir averías, disminuir las horas de mantenimiento, fomentar el autoconsumo y avanzar hacia un sistema más sostenible y moderno".

Además, se ha instalado una planta fotovoltaica compuesta por 135 placas solares, con una capacidad de producción aproximada de 75 kW, que favorecerá el autoconsumo energético del complejo deportivo. Desde el área de Deportes han informado que las personas usuarias ya pueden formalizar las altas y reservas tanto a través de la aplicación Reserva Play así como presencialmente en el mismo centro. Así mismo, se retomarán progresivamente las actividades deportivas y cursos habituales, entre los cuales hay piscina, gimnasio y disciplinas como pilates, yoga, zumba, spinning, aquagym, TRX o cardio.

El Ayuntamiento de Gandia agradece la paciencia de las personas usuarias durante el periodo de obras y muestra su confianza en que las mejoras ejecutadas permiten resolver las incidencias previas y ofrecer un servicio de mayor calidad, eficiencia y sostenibilidad.