Compromís, PSPV y PP exhiben músculo político en Gandia a un año de las elecciones municipales

Gandia se ha convertido este fin de semana en el epicentro de las distintas formaciones políticas, que han organizado almuerzos y actividades para atraer a sus militantes un año antes de las elecciones municipales. El viernes fue el turno de Compromís, mientras que el PP organizó un almuerzo popular el sábado y el domingo el PSPV organizó una jornada abierta.

Compromís arrancó su precampaña el viernes. El acto fue en la calle Tossal y reunió a la militancia, simpatizantes, alcaldes, concejales, así como líderes de la coalición, como la secretaria general de Més Compromís, Amparo Piquer, quien intervino en una conversación con el secretario comarcal, Ivà Bonet.

El encuentro, enmarcado en la campaña “2027: l’hora del poble”, reunió de forma simultánea a muchas comarcas y municipios y sirvió para activar a la militancia, reforzar los equipos locales y trasladar un mensaje compartido del territorio: "que la fuerza de Compromís nace de su arraigo y de la capacidad colectiva de su gente para transformar la sociedad valenciana".

En el acto, se puso en valor el papel central de los militantes y simpatizantes como motor político de la coalición. “La fuerza de Compromís siempre ha estado en su gente: personas comprometidas, vinculadas al territorio y capaces de organizarse por defender los intereses de la mayoría social. Es toda esa fuerza colectiva la que pondremos al servicio del cambio político en 2027”, destacó Bonet.

Durante los parlamentos, se trasladó que el futuro “aún está por escribir y dependerá de la capacidad que tengamos desde hoy mismo, de organizarnos y movilizarnos. Si en los momentos más difíciles el pueblo supo cuidarse y levantarse, esa misma fuerza a de servir para impulsar el cambio a través de las urnas”, señaló Piquer.

Defendió que el año 2027 ha de ser “la oportunidad de recuperar unas instituciones útiles, dignas y al servicio de la mayoría social, después de tres años marcados por la mala gestión, los recortes, la falta de transparencia, la negligencia y la burla a los profesionales de los servicios públicos”.

El evento lo cerró la portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Gandia, Esther Sapena, quien concluyó que Compromís “ha sido capaz de transformar pueblos y ciudades cuando ha gobernado. Ha sido capaz de defender el Pais Valencià con dignidad y de demostrar que hay otra manera de hacer política. Y ahora toca preparar el futuro 2027”.

Un almuerzo popular del PP

El sábado fue el turno del Partido Popular. Más de 400 personas se sumaron al almuerzo popular organizado por la formación en la plaza Sant Josep del Raval. El acto sirvió como punto de partida de la campaña por el cambio liderada por el presidente del Partido Popular de Gandia, Víctor Soler.

El acto arrancó con las intervenciones de Sara y Rosa, dos mujeres vecinas de distintas generaciones que compartieron su visión sobre los problemas que atraviesan Gandia y la necesidad de abrir una nueva etapa política en la ciudad. Ambas coincidieron en señalar que el cambio que necesita “la ciudad llegará de la mano de Víctor Soler”.

El presidente del partido agradeció el respaldo de los asistentes y afirmó que el “cambio empieza hoy y es imparable”. Soler hizo un llamamiento a “devolver la seguridad, la limpieza y la democracia” a Gandia y aseguró que “ha llegado el momento de que termine el régimen socialista de 40 años y que los hijos del expresidente imputado por corrupción, se marchen a casa. Gandia no merece gente así en nuestro gobierno”.

Además, trasladó un mensaje de movilización sobre la importancia de recordar ese día como el “inicio de todo, como el día en que Gandia empezó a renacer”. Por ello, pidió a los asistentes implicación para “impulsar juntos el cambio” y “volver a hacer grande a la mejor ciudad de esta tierra que tanto amamos”.

El acto también contó con la participación de Carlos Gil, secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, que destacó que “la base del partido es la gente de la calle, la gente que ha venido hoy aquí a almorzar”.

Además, mostró su apoyo al proyecto liderado por Soler y aseguró que “el corazón está con València, el corazón está con Gandia y el corazón está con Víctor Soler y su equipo, que van a trabajar para recuperar Gandia y hacer grande esta ciudad”.

Una jornada abierta del PSPV

El parque de Ausiàs March acogió ayer, domingo 24 de mayo, a más de 600 personas en una jornada abierta por parte de los socialistas. El acto fue organizado por el PSPV-PSOE de Gandia con música, buen ambiente y comida, donde intervino José Manuel Prieto, alcalde de la ciudad, quién destacó que "ama Gandia por encima de todo sin partidismos ni sectarismos, sin enfrentamientos ni divisiones” y señaló que la primera victoria “son las ganas de ganar". Añadió: "Por ello, prometo poner toda mi pasión, más dedicación y más horas de trabajo con proximidad y fuerza”.

A pesar de las complejidades, subrayó que el partido ha marcado un camino para la ciudad. En sus palabras, “seguimos pensando en grande, mirando lejos, llegando más alto, pero siempre con los pies en el suelo. Con moderación, sin complejos ni estereotipos”.

Recordó que Gandia “se encuentra en un buen momento. Estamos cambiándola, transformándola y tenemos una mejor situación de la que teníamos cuando entramos a gobernar en 2015. Hoy la ciudad tiene 100 millones de euros menos de deuda y tiene 130 millones de euros en inversiones que están transformando la ciudad a mejor”.

Asimismo, puso de manifiesto que lo más importante es “seguir haciendo las cosas de manera irreprochable. Lo más importante es el respeto y la convivencia”. También afirmó que la ciudad no necesita ser comparada: “Para los que van a València y tratan de parar los proyectos, les digo que Gandia no es menos que nadie. Yo voy donde haga falta para pedir por Gandia y me es igual si son de mi partido o no. Pido lo que la ciudad necesita”.

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Además, Prieto quiso dejar claro su interés por mantener la candidatura. En sus palabras, “quiero pedir la confianza a los ciudadanos de Gandia para continuar siendo su alcalde porque el proyecto de ciudad, no está, ni mucho menos, acabado”.