Desolación en Simat de la Valldigna por el descenso del primer equipo de fútbol y mensaje a la afición: "Es un trance duro, pero volveremos y lo haremos juntos"

El Club de Fútbol Simat pierde la categoría que alcanzó hace ahora justo un año: la Primera FFCV. El equipo consuma el descenso a Segunda FFCV y le escribe una carta a su afición. "Hoy es un día muy duro para todos los que sentimos estos colores. Pero también es un día para demostrar de que está hecha esta familia, porque los momentos difíciles son los que hacen más grande un club y una afición"

El descenso "hace daño. Es de esas veces que te dejan el corazón encogido y un vacío difícil de explicar. No hay excusas ni palabras que puedan maquillar la realidad. No hemos estado al nivel que el club, la afición y el pueblo merecían. Pero si una cosa tenemos clara es que este escudo no se rinde", comenta la dirección de la entidad en sus redes sociales.

Porque detrás de estas siglas "hay mucha historia, mucha gente que quiere a este club de verdad y muchos sentimientos que van mucho más allá de una categoría. Ahora toca asumir responsabilidades, aprender de los errores y trabajar más que nunca para volver donde este club merece estar".

Gracias de todo corazón

El club quiere dar las gracias de todo corazón "a toda la gente que ha sido ahí en los momentos buenos y, sobre todo, en los malos. A los que habéis llenado el campo, a los que habéis hecho kilómetros, a los que habéis sufrido con nosotros cada domingo y a los que no habéis dejado de creer ni cuando todo se ponía cuesta arriba".

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El escrito finaliza con otras frases importantes: "El descenso es una herida, pero también tiene que ser el punto de partida. Porque este club caerá, pero siempre encontrará la manera de levantarse. Volveremos. Y volveremos juntos".