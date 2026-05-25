Día grande en el Estadio Guillermo Olagüe: El Club de Fútbol Gandia brinda el ascenso como campeón de liga a su cantera y a su afición

El Estadio Guillermo Olagüe se vistió de gala este domingo para vivir una de las jornadas más emotivas de la temporada. El CF Gandia se enfrentó al CF Llutxent en un encuentro que finalizó con un empate 1-1, pero que sirvió como el escenario perfecto para festejar el ascenso a la Lliga Comunitat FFCV y el campeonato de liga en Primera FFCV, obtenidos de forma brillante por el conjunto blanquiazul la semana anterior. El ambiente festivo fue el gran protagonista.

Este empate pone el broche de oro a una temporada para el recuerdo, en la que el CF Gandia ha demostrado una superioridad incontestable en la categoría. El equipo finaliza la competición campeón del grupo III de Primera FFCV con un total de 67 puntos, tras haber logrado 21 victorias en los 30 partidos disputados. Estas cifras se ven respaldadas por una excelente solidez defensiva y un gran potencial ofensivo, cerrando el curso con un espectacular gol average de +47 tantos.

El presidente de la FFCV entrega la Copa

Antes del inicio del choque, el club quiso reconocer el valor de su estructura deportiva realizando un homenaje a todos los equipos que integran su academia. El momento más esperado de la tarde llegó tras el pitido final. Después de haber certificado matemáticamente el ascenso y el título la semana anterior en Algemesí, la plantilla recibió oficialmente el trofeo de campeones. El presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV), Salvador Gomar, fue el encargado de entregar la copa al capitán del equipo ante una grada entregada.

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La ceremonia contó con la presencia institucional del alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y del concejal de Deportes, Jesús Naveiro, quienes estuvieron acompañados por miembros de la corporación local para felicitar personalmente a los jugadores y al cuerpo técnico por el ascenso y el campeonato obtenido.