Éxito en la jornada solidaria de la playa de Gandia: La XI Run for Parkinson Gandia Safor bate el récord con 832 participantes en el 25 aniversario de la asociación
El objetivo de la convocatoria era dar visibilidad a la enfermedad del párkinson y concienciar a la sociedad sobre la realidad que viven las personas afectadas y sus familias.
La Asociación Parkinson Gandia Safor (APGS) ha organizado este domingo la undécima edición del Run for Parkinson en el paseo marítimo de la playa de Gandia. La carrera solidaria se ha disputado sobre un recorrido de 5000 metros. Este año se ha batido el récord con 832 personas inscritas. La iniciativa tiene como objetivo visibilizar la enfermedad del párkinson y concienciar a la sociedad sobre la realidad que viven las personas afectadas y sus familias.
El colofón a este éxito es que este año la carrera coincide con el 25 aniversario de la Asociación Parkinson Gandia Safor. La organización espera llegar al millar de participantes en la edición del año que viene.
Los vencedores de la carrera han sido Pere Lluis García Reig, del Cub Atletisme Gandia Alpesa, y Carla Mestre Carbó, del CE El Mussol de Barx. El premio al colectivo con más participantes se lo lleva en 2026 el Colegio San José de la Montaña de Oliva, mientras que los nombres propios de los dos trofeos novedosos de esta edición son para Salva Ferrer, primer caminante que ha cruzado la línea de meta, y Justiniano Arce y Manuel Ramírez, primer clasificado en silla de ruedas y su cuidador.
Todos los niños y niñas que han tomado parte en la XI Run for Parkinson Gandia Safor han sido obsequiados con medallas conmemorativas. La cita solidaria también ha servido para reunir a la clase política gandiense con el alcalde y el líder de la oposición presentes en la matinal. José Manuel Prieto fue el encargado de dar la salida.
Suscríbete para seguir leyendo
- Valldigna Verda extrae conclusiones alentadoras en el río Vaca: Elevada presencia de peces autóctonos y baja afección de especies invasoras
- Gandia prevé una ocupación hotelera del 90 % durante el puente festivo que celebra gran parte de la Comunidad de Madrid
- La reina Letizia recibe a la vecina de Xeresa Judith Ruiz para conocer su lucha por un cribado neonatal igualitario
- El solar de Gandilandia en la playa de Gandia será un mercado con 'food-trucks' y música en directo
- La solidaridad también cabe en la huelga de los docentes: El profesorado del IES Tirant lo Blanc de Gandia lanza una iniciativa de apoyo a los huelguistas
- De la mayoría absoluta a la ingobernabilidad en la Safor: el urbanismo divide equipos de gobierno en Castellonet de la Conquesta y Llocnou de Sant Jeroni
- Pare, professor i ciutadà: la vaga educativa és preocupant
- Séptimo día de huelga de los docentes en Gandia y la Safor: 'La segunda semana está siendo dura. Ya he perdido más de mil euros, pero mantenemos el ánimo y las reivindicaciones