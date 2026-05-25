La falla Passeig Lluís Belda de Gandia trasladará la ambientación musical ante las molestias vecinales

Uno de los rasgos que caracterizan a las Fallas es su capacidad de adaptación a los cambios. La falla Passeig Lluís Belda de Gandia ha aprendido de los errores para mejorar de cara a las próximas fiestas josefinas. La comisión ha decidido, según ha informado en un comunicado, trasladar los actos y actividades musicales a otra ubicación ante las molestias expresadas por los vecinos y vecinas de la zona.

Los falleros explican que "la falla siempre ha entendido la fiesta como un espacio de convivencia, cultura, tradición y respeto". Por ello, durante años, han trabajado con ilusión para que cada acto, cada noche y cada celebración sean un punto de encuentro para falleros, amigos, familias y todo el barrio. Sin embargo, son conscientes de que "convivir significa saber escuchar".

La falla reconoce que durante los últimos meses algunos vecinos han expresado su malestar por la música. Por ello, la entidad ha enviado un comunicado oficial a los afectados para pedirles disculpas por las molestias ocasionadas y, a su vez, informarles de que las futuras fiestas musicales cambiarán de ubicación con el objetivo de mejorar la convivencia entre la fiesta y el descanso vecinal.

Ante estas quejas, han decidido actuar con responsabilidad, respeto y sentido común y, así, tomar esta decisión "pensando tanto en el futuro de nuestra falla como en el bienestar de todas las personas que conviven en nuestro entorno".

La comisión reconoce que "las Fallas son música, emoción, calle y alegría. Forman parte de nuestra identidad y de nuestra manera de vivir la fiesta".No obstante, añaden que "también creemos que una gran comisión es aquella capaz de adaptarse, evolucionar y demostrar que tradición y convivencia pueden ir siempre de la mano".

La falla Passeig Lluís Belda lanza un mensaje de tranquilidad a sus falleros, ya que, como recogen en el comunicado, "el cambio no significa hacer la fiesta más pequeña, sino más responsable, más sostenible y más preparada para el futuro". En sus palabras, "continuaremos trabajando para que cada acto siga siendo especial, para que la ilusión de ser fallero nunca se pierda y para que nuestra comisión continúe siendo un espacio de unión, respeto y orgullo fallero".

La comisión concluye el texto dando las gracias a todas las personas que les apoyan cada día y a los vecinos que han expresado sus opiniones desde el respeto y el diálogo. "Estamos convencidos de que escuchar también es querer la fiesta. Las Fallas han sabido reinventarse generación tras generación sin perder su esencia. Y nosotros continuaremos defendiendo lo que somos: una comisión unida, trabajadora y orgullosa de sus raíces.", recalcan.

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Además, recuerdan que las Fallas no son solo música, sino que también son cultura, esfuerzo, convivencia, amistad, emoción y sentimiento.