Gandia destinará 4 millones de euros este año a seguir reduciendo deuda y prevé acabar 2026 con 248 millones

El Gobierno de Gandia tiene previsto destinar este año 4 millones de euros del remanente de tesorería a seguir reduciendo la abultada deuda municipal. Con ello, la previsión es acabar el año con una deuda de 248 millones, según indicaron en rueda de prensa este lunes el alcalde, José Manuel Prieto, y del concejal de Hacienda, Salvador Gregori.

Esto supondrá, según precisaron, una disminución de 100 millones de euros respecto a 2015, el último en el que gobernó el Partido Popular, donde había más de 350 millones de deuda. "Hemos pasado de un ayuntamiento quebrado a otro que está en hora y en orden", dijo Prieto.

Recordaron que ya no es una deuda bancaria ni comercial, sino con el Estado, puesto que el montante lo asumió hace ocho años el Instituto de Crédito Oficial (ICO), a cambio de un duro Plan de Ajuste, que recientemente fue refinanciado hasta 2070. Con todo, al ritmo actual, la previsión del gobierno local es que el escenario de "deuda cero" llegue antes de ese año.

Este saneamiento económico se está haciendo, a criterio de Prieto y de Gregori, "siguiendo una estrategia, con rumbo", y desplegando al mismo tiempo "la mayor inversión pública en la historia de la ciudad para que Gandia no se pare y sea un polo económico".

El alcalde aseguró que el modelo de reducción de deuda de Gandia está sirviendo al Ministerio de Hacienda como referente para otras ciudades en la misma situación. Señaló que la deuda está "encarrilada" y esto ha posibilitado, entre otras medidas, "bajar impuestos", dentro del margen posible. Comentó que el periodo medio de pago a proveedores está actualmente a la mitad del límite legal.

"Además, la recuperación de la ciudad está repercutiendo en las familias, con un 3 % más de renta media disponible por hogar y más afiliaciones a la Seguridad Social", añadió Prieto. No obstante, matizó que a pesar de estos buenos datos no le gusta ser triunfalista, mientras existan familias que lo sigan pasando mal.

Salvador Gregori apuntó que si el Ministerio aceptó la última modificación del Plan de Ajuste "es porque vio que llegábamos con los deberes hechos, mientras que otros -en referencia al PP entre 2011 y 2015- también pidieron lo mismo y no se lo concedieron".

Gregori también puso el énfasis en que la ciudad sigue en marcha, con inversiones en diferentes barrios, así como la urbanización del sector Sanxo Llop "y tras haber servido de banquero a la Generalitat en obras como el Palacio de Justicia o con el plan Edificant de los colegios".

Críticas del PP

En el PP discrepan del panorama que han pintado los socialistas. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Víctor Soler, y el concejal Guillermo Barber salieron a contestar a Prieto y a Gregori.

Apelaron en primer lugar a que es la ley la que obliga a reducir deuda, y que ha sido el interventor municipal quien ha instado a elaborar un nuevo Plan Económico y Financiero (PEF), que se llevará al pleno del viernes, por haber incumplido dos de los tres requisitos que marca el Plan de Ajuste; la regla de gasto "en 10 millones de euros", y la ratio del endeudamiento por encima del 110 % de los ingresos -en 2025 Gandia estuvo al 298 %-, mientras sí se cumple el de la estabilidad presupuestaria.

Los populares acusaron a Prieto de mentir. "Su supuesto milagro económico es un espejismo", afirmó Barber. Por ejemplo con la bajada de impuestos, "cuando han subido las tarifas de aparcamientos, el recibo de la basura, y Gandia es la ciudad de más de 50.000 habitantes con el IBI más caro de España".

Aseguró que en este PEF, "que no se lo pidieron ni al PP ni a Diana Morant cuando fue alcaldesa", el ayuntamiento propone recortar un 6% para 2027 el capítulo de ayudas y subvenciones, y dejar para ese año solo 6 millones para inversiones con recursos propios, por lo que "el ayuntamiento sólo entrará en proyectos que también financien otras administraciones".