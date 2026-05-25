Gandia inicia el expediente para contratar por 1,3 millones el nuevo sistema de videovigilancia

Las portavoces del Gobierno de Gandia, Alícia Izquierdo y Balbina Sendra, informaron esta mañana de los principales asuntos tratados y aprobados durante la Junta de Gobierno Local. Por una parte, se inicia el expediente para la contratación del anunciado sistema integral de videovigilancia.

Este supone una inversión superior a los 1,3 millones y permitirá modernizar, ampliar e integrar los recursos de seguridad de la ciudad. El proyecto contempla la instalación de 38 nuevas cámaras, la integración de las 124 ya existentes, un nuevo sistema centralizado de gestión y grabación, un "videowall" para el centro de control, que principio se instalará en la Central de Policía Local, y la incorporación de 175 cámaras corporales para los agentes de la Policía Local.

«Hablamos de una actuación estratégica que nos permitirá reforzar la capacidad de prevención, respuesta y coordinación policial, mejorando la seguridad y la convivencia en nuestras calles», dijo Sendra, y remarcó que se trata de un sistema «pensado también con capacidad de crecimiento y siempre dentro del marco legal y de protección de los derechos y garantías de la ciudadanía».

Por otra parte, el ayuntamiento ha tramitado ante Labora una subvención destinada a la contratación de personas desempleadas con trastorno mental grave o problemas de salud mental grave, con el fin de mejorar su empleabilidad mediante la adquisición de experiencia laboral. Izquierdo destaca que «desde el Gobierno local continuamos apostando por políticas que ponen las personas en el centro y que generan oportunidades para colectivos que muchas veces encuentran más dificultades para acceder en el mercado laboral». «La ocupación es una herramienta fundamental para la inclusión y la autonomía personal, y tenemos que continuar trabajando para construir una ciudad más justa y más igualitaria», añadió.

Izquierdo también ha informado de la aprobación de una ayuda directa de 14.000 euros a la asociación Gaudim, destinada al mantenimiento de la entidad, al alquiler de las instalaciones y al desarrollo de su programa de ocio y tiempo libre. El objetivo es fomentar espacios de relación y convivencia para personas con diversidad funcional fuera de los ámbitos escolar y familiar. Entre las actividades que impulsa se encuentran talleres de estimulación sensorial, accesibilidad cognitiva, arte-terapia, actividades sociales inclusivas o campamentos, entre otras iniciativas.

Se aprueba también una subvención directa de 14.800 euros al CA Safor Teika para financiar actividades deportivas y pruebas consolidadas del calendario local como la Cursa de la Dona, la 10K Nocturna de la Playa de Gandia-Memorial Toni Herreros, la Cursa de les Empreses o el maratón.

En materia urbanística, la Junta de Gobierno ha aprobado el inicio de una evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada vinculada al Plan Parcial Les Foies. La modificación afecta exclusivamente a la volumetría de los edificios residenciales previstos y no implica ni un incremento de la edificabilidad ni una ampliación urbanística.

Por otra parte, el Gobierno de Gandia llevará al juzgado a la empresa estatal Casa 47 por querer ahora un edificio para vivienda social que ya le había cedido la Sareb.

Además, Sendra informó que la Generalitat ha autorizado oficialmente al ayuntamiento a impartir el programa Escuelas de Acogida, una iniciativa dirigida a facilitar la comprensión del entorno social, institucional y normativo por parte de personas inmigrantes, favoreciendo así una mejor integración y convivencia. Gandia ha quedado también inscrita en el registro autonómico de Escuelas de Acogida.