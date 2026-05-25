Gandia pone en valor la celebración del Corpus Christi con una amplia programación cultural, musical y festiva

El Ayuntamiento de Gandia, a través del departamento de Cultura, Fira y Festes, ha programado una agenda completa de actividades con motivo de la celebración del Corpus Christi 2026, que tendrá lugar del 30 de mayo al 7 de junio.

La programación combina tradición, patrimonio, música, divulgación histórica y cultura popular valenciana con el objetivo de acercar a la ciudadanía una de las festividades más identificativas de la ciudad.

Las actividades comenzarán este sábado 30 de mayo con la tradicional Vespra del Corpus, que empezará a las 19 horas en el paseo de les Germanies, delante de la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós.

El acto consistirá en el traslado de los elementos del Corpus, un pasacalle en el que participarán els Gegants de Gandia, grupos de danza y los grupos de dolçainers y tabaleters de la Safor y del Grau y recorrerán diferentes calles del centro histórico hasta llegar a la plaza Major.

Ese mismo día, a las 19: 30 horas, se inaugurará en la Sala dels Arcs del ayuntamiento la exposición “Festa i art en moviment. Elements de la Festa del Corpus Christi”, que se podrá visitar hasta el día 7 de junio.

La muestra ofrecerá un recorrido sobre la historia del Corpus en Gandia a través de material audiovisual, recortes de prensa histórica, fotografías, partituras, instrumentos musicales e indumentaria tradicional valenciana de los siglos XVIII y XIX. La entrada será libre.

La vertiente divulgativa de la programación llegará el jueves 4 de junio a las 20 horas con la conferencia “Governar la vila, escenificar la fe: el Corpus Christi a la Gandia medieval”, impartida por Sandra Bernabeu Borja, doctora en Historia e investigadora de la Universtiat de València. La especialista analizará el papel del Corpus como herramienta de cohesión social y representación institucional en la Gandia medieval, así como su permanencia en el imaginario colectivo hasta el día de hoy.

La música, elemento esencial de la festividad

La música también tendrá un protagonismo destacado durante la celebración. El viernes 5 de junio, a las 21 horas, la Insigne Col·legiata de Gandia acogerá el Concert Corpus Christi, interpretado por la Societat Musical de Benirredrà bajo la dirección de Josep Alemany.

Por otro lado, el sábado 6 de junio, a las 20 horas, la plaza de la Vila será el escenario del concierto “Músiques processionals Corpus Christi València”, a cargo de la Colla de Dolçainers y Tabaleters de la Safor, dirigida por Pascual Salort. Se trata de una propuesta que une tradición y creación contemporánea vinculada al mundo ritual y a la música popular en la calle.

La jornada central de la festividad se celebrará el domingo 7 de junio. A partir de las 19 horas, la plaza Major acogerá las tradicionales Danses del Corpus, con la enramada de murta y la participación de numerosos bailes tradicionales como el Ball de Cabets, Bastons, Cavallets, Arquets, la Jota, la Dansà dels Llauradors, la Dansà de la Magrana, la Dansà de Gandia o el emblemático Ball de la Mona, acompañados por los grupos de dolçainers y tabaleters de la Safor y el Grau.

A las 20 horas tendrá lugar la solemne procesión del Corpus Christi desde la plaza Major y la Insigne Col·legiata de Gandia, con diferentes paradas a lo largo del recorrido para las representaciones de los bailes tradicionales.

La procesión contará con la participación de entidades culturales, grupos de danzas, colectivos festivos y religiosos por la Banda del Centre Musical de Beniopa y la Custòdia, llevada a cabo por la Germandat del Sant Sopar de Santa Anna.

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La celebración del Corpus Christi 2026 está organizada por el departamento de Cultura, Fira y Festes del Ayuntamiento de Gandia, coordinada por la Associació Cultural Balls del Corpus de Gandia y cuenta con la colaboración del Centre de Gandia de la Universitat de València y la Junta de Germandats de la Setmana Santa de Gandia.