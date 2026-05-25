"La Invasió dels bàrbars" vuelve al Teatre Serrano de Gandia después del lleno del pasado jueves

La Sala B del Teatre Serrano se quedó pequeña el pasado jueves 21 de mayo. Decenas de vecinos y vecinas acudieron a la proyección de La invasió dels bàrbars, del cineasta valenciano Vicent Monsonís, dentro del ciclo Cinema en Valencià. El éxito de asistencia fue tal que muchas personas se quedaron sin poder ver la película, por lo que ahora tendrán una nueva oportunidad de disfrutarla con la sesión programada para este miércoles 27 de mayo, a las 19 h.

La sesión, como ya ocurrió en la anterior ocasión, también contará con un coloquio posterior con el director Vicent Monsonís.

La película, de 117 minutos de duración y protagonizada por Olga Alamán, Jordi Cadellans, Rosa López y Jordi Ballester, es un drama histórico que aborda la memoria democrática y las consecuencias de la represión franquista a través de dos líneas temporales separadas por ochenta años. La proyección, adaptación cinematográfica de la obra teatral de Chema Cardeña, entrelaza una historia ambientada en 1939 con la búsqueda actual de las víctimas enterradas en fosas comunes.

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La entrada será libre hasta completar el aforo. Esta iniciativa está impulsada por la concejalía de Política Lingüística–Agència AVIVA Gandia, el Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València y la Mancomunitat de Municipis de la Safor.