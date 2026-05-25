Miguel Garre se proclama Mr. Gay Comunitat Valenciana 2026 en la gala del Gandia Pride

Gandia ha vivido un intenso fin de semana de reivindicación, diversidad y celebración con motivo del Gandia Pride 2026. Centenares de vecinos y turistas participaron en los distintos actos organizados en el Moll dels Borja y el paseo Marítimo Neptuno, convertidos una vez más en el epicentro del orgullo y la visibilidad LGTBIQ+.

La programación arrancó con la lectura del manifiesto oficial, el pregón y una amplia propuesta artística y cultural. Durante la jornada también se entregaron los premios del concurso de escaparates por parte de miembros de Independence Gay. Posteriormente, el presidente del Col·lectiu de Lesbianes i Gais de la Safor (CLGS), Ximo López; el presidente del Consell dels Joves de Gandia, Pablo Trotonda; y el presidente de Independence Gay, Pablo Jurado, fueron los encargados de dar lectura al manifiesto del Gandia Pride 2026. El texto puso el foco en el 20º aniversario del matrimonio igualitario, el auge de los discursos de odio, la necesidad de generar espacios seguros para la juventud y el compromiso colectivo de no dejar a nadie atrás.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con el pregón de Amor Romeira, quien estuvo acompañada sobre el escenario por el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto; la concejala delegada de Turismo, Balbina Sendra; la concejala delegada de Igualdad; y representantes de la organización de la Gala Mr. Gay.

Durante su intervención, Prieto destacó que “Gandia es una ciudad tolerante donde todos caben” y agradeció a los colectivos y organizadores el trabajo realizado durante los últimos años para consolidar el Pride de Gandia como uno de los referentes del Mediterráneo.

Un momento del desfile. / Àlex Oltra

Por su parte, Amor Romeira protagonizó un emotivo alegato en defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+, la memoria y la dignidad. La pregonera recordó especialmente a Javier Abil Orpegui, asesinado en Gandia en 2014 en un crimen homófobo, y reivindicó la importancia de no olvidar a las víctimas del odio. “Un Orgullo sin memoria corre el riesgo de convertirse solo en fiesta”, subrayó.

Romeira también defendió la necesidad de seguir avanzando en derechos y de denunciar cualquier forma de discriminación o violencia hacia el colectivo, poniendo en valor la libertad, la diversidad y la visibilidad como herramientas esenciales para construir una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa.

Tras el pregón, los asistentes pudieron disfrutar de las actuaciones de Sergio Krabi, La Sanguinelli, Drag Inés Perada, El Massimo, Drag Choco D’Onnor, Drag Soberbia Malibú, Kler, Drag Coco Jhons y la propia Amor Romeira, entre otros artistas y drags invitados.

La playa de Gandia vivió el sábado una de las jornadas más esperadas del Gandia Pride con la Marcha del Orgullo, organizada por el consistorio, que recorrió el paseo Marítimo Neptuno y la calle Armada Española en un desfile reivindicativo y festivo que volvió a llenar la playa de música, color y diversidad. Por la noche, el escenario principal del Moll dels Borja para acoger la Gala Mr. Gay Comunitat Valenciana 2026, organizada por JN Global Project, con actuaciones de Car&Car DJ Set, Libertad Montero y Kler.

Gala Mr. Gay

Uno de los momentos más ansiados del fin de semana llegó con la Gala Mr. Gay Comunitat Valenciana 2026, presentada por la periodista y presentadora Carmen Alcayde y el comunicador Omar Suárez. El jurado estuvo formado por el diseñador Francis Montesinos, Julio del Valle, María Eizaguirre, Alejandro de Miguel y Eduardo Morales.

José Miguel Garre, de 35 años y natural de Torrellano, ejerce como maestro. Quiso vincular su candidatura a la importancia de la educación como herramienta fundamental para impulsar el cambio social.

Garre defiende la necesidad de seguir trabajando desde las aulas en valores como el respeto, la igualdad y la diversidad, llevando además un mensaje firme contra la LGTBIfobia. A través de su labor educativa, apuesta por construir espacios seguros e inclusivos para las nuevas generaciones, convencido de que la educación es clave para avanzar hacia una sociedad más justa y tolerante.

Noticias relacionadas

La velada contó, además, con las actuaciones musicales de Azúcar Moreno, Rebeca, Natalia y Kler, mientras que la ambientación musical estuvo a cargo de DJ Suri.