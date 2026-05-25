Oliva reafirma la voluntad de continuar con su festival tras reunir a cerca de 3.000 asistentes

Oliva reafirma la voluntad de contar con una nueva edición del festival Duna Dorada tras el éxito de esta primera edición. Así lo ha confirmado la concejalía de Turismo, encabezada por Salvador Llopis, tras el éxito de este fin de semana.

El evento musical, que contó con las actuaciones de distintos artistas como El Arrebato, David Civera o Efecto Mariposa, reunió a cerca de 2.500 asistentes el viernes y alrededor de 2.900 asistentes el sábado en el recinto Summer Market, en la playa Terranova-Burguera. Turismo ha agradecido el comportamiento ejemplar de los asistentes, por lo que no se ha registrado ningún incidente relevante. Concretamente, desde el departamento insisten en que ell dispositivo de seguridad, tráfico y movilidad ha funcionado correctamente y sin ninguna incidencia ni accidente. "En menos de media hora tras la finalización de los conciertos, la zona ya se encontraba totalmente descongestionada", señala Llopis.

El departamento valora la posibilidad de organizar nuevas ediciones del festival en la localidad. No obstante, el concejal Salvador Llopis ha señalado a este diario que todavía no se ha valorado si el evento se mantendría en la misma ubicación o si se optaría por una alternativa diferente. "Estamos a la espera de las valoraciones generales, las molestias, la movilidad, la seguridad y la valoración de la empresa para decidir su futuro", recalca.

En este sentido, vecinos de los sectores 6 y 19 de Oliva, que agrupan a residentes de estas zonas, apuntaban hace unos días a Levante-EMV que existen “opciones mucho más apropiadas”, como, según indicaban, “el solar situado junto al IES Gabriel Ciscar, en el polígono industrial de Oliva, que no cuenta con viviendas colindantes y, además, dispone de accesos rodados de primer nivel por la CV-715 y la N-332”.

Público familiar

Como ya avanzó Llopis, el objetivo de este festival era desestacionalizar la ciudad para que Oliva se convierta en una localidad de interés más allá de los meses de verano. "Somos conscientes de que si este evento se hubiera celebrado en plena temporada de verano probablemente habría congregado aún más público, pero precisamente la voluntad era demostrar que Oliva también puede atraer visitantes fuera de los meses punta”, ha explicado.

El concejal añade que Duna Dorada ha tenido "un impacto positivo" en el sector turístico y económico local. En sus palabras, y a falta de datos oficiales, "los primeros indicadores trasladados por los establecimientos apuntan a una ocupación muy positiva en hoteles, apartamentos turísticos, campings y alojamientos rurales, así como una notable afluencia en bares, restaurantes y negocios de hostelería del municipio".

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Además, el evento estaba orientado hacia un público familiar, como "se ha visto reflejado desde el primer momento". Llopis explica que "durante las dos jornadas se pudo ver a familias completas disfrutando conjuntamente de la música y del ambiente del festival".