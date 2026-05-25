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Los secretos del alcalde de Gandia: José Manuel Prieto desvela algunas cuestiones personales que la gente desconoce

El gimnasio, la cocina, la literatura y las "mascotas", entre sus aficiones

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, en el video donde confiesa sus secretos

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, en el video donde confiesa sus secretos / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Gandia

Los políticos utilizan, en muchas ocasiones, sus redes sociales como una especie de diario en el que cuentan su día a día a los vecinos y seguidores. El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha aprovechado una de sus últimas publicaciones para desvelar algunas cuestiones de índole más personal.

Lo que la gente no sabe

El alcalde Gandia confiesa que se levanta cada día a las 06.00 para ir al gimnasio. También que su pasión es leer, escribir y, por supuesto, publicar. De hecho, tiene tres libros editados. La tercera incógnita que Prieto descubre en el video es que le gusta escribir todo lo que hace. "Lo apunto todo", dice el alcalde, refiriéndose, sobre todo, a las labores de la gestión diaria como primer munícipe de la capital de la Safor.

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En cuarta posición asegura que le gusta relajarse con la cocina. Cada vez que va alguien a su casa, le recibe con un dulce. Se proclama experto en la "coca de mida" con la receta de mi abuela, mientras que la quinta es que es un enamorado de los animales, particularmente de las "mascotas".

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