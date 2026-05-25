Un socavón en el asfalto obliga al Ayuntamiento de Guardamar de la Safor a cerrar el tráfico la carretera que va a la playa
El agujero se produjo el domingo pero ahora mismo no sabe cómo y cuándo se arreglará
El incidente no ha causado ningún daño personal pero sí incomodidad a los ciudadanos
Un socavón es un hundimiento o agujero en el terreno. Se forma cuando el subsuelo pierde soporte y colapsa, generalmente por la erosión causada por corrientes de agua subterráneas, fugas en tuberías o filtraciones de lluvias intensas.
Pues un sacavón es lo que ha provocado que el Ayuntamiento de Guardamar de la Safor haya cerrado al tráfico la carretera que une el municipio y la playa y viceversa. El agujero se produjo sobre las 15 horas del domingo y no se sabe cuándo estará arreglado.
Los técnicos de la empresa que se encarga de las tareas del subsuelo de las carreteras deben ahora evaluar los daños, además de decidir cómo y cuándo repararlo para causar el menor número de molestias posible a la ciudadanía.
Alternativas
La vía en cuestión, según la alcaldesa de Guardamar de la Safor, Ana Isabel Ferrer, tiene mucha importancia para este municipio, aunque también destaca que se puede ir a la playa a pie, paseando o corriendo, y, si se prefiere hacer el trayecto en coche, se debe acceder por las playas de Daimús o Bellreguard, que son las más próximas. Precisamente, por Daimús y Bellreguard ha circulado este lunes el autobús escolar que transporta a los estudiantes de estas localidades a distintos centros de la comarca.
El Ayuntamiento de Guardamar de la Safor recomienda a la ciudadanía que no circule por la zona y utilice los accesos alternativos.
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