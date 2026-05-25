Un socavón en el asfalto obliga al Ayuntamiento de Guardamar de la Safor a cerrar el tráfico la carretera que va a la playa

Un socavón es un hundimiento o agujero en el terreno. Se forma cuando el subsuelo pierde soporte y colapsa, generalmente por la erosión causada por corrientes de agua subterráneas, fugas en tuberías o filtraciones de lluvias intensas.

Pues un sacavón es lo que ha provocado que el Ayuntamiento de Guardamar de la Safor haya cerrado al tráfico la carretera que une el municipio y la playa y viceversa. El agujero se produjo sobre las 15 horas del domingo y no se sabe cuándo estará arreglado.

Los técnicos de la empresa que se encarga de las tareas del subsuelo de las carreteras deben ahora evaluar los daños, además de decidir cómo y cuándo repararlo para causar el menor número de molestias posible a la ciudadanía.

La carretera cortada, vista desde la playa hacia el municipio de Guardamar de la Safor / Salva Talens

Alternativas

La vía en cuestión, según la alcaldesa de Guardamar de la Safor, Ana Isabel Ferrer, tiene mucha importancia para este municipio, aunque también destaca que se puede ir a la playa a pie, paseando o corriendo, y, si se prefiere hacer el trayecto en coche, se debe acceder por las playas de Daimús o Bellreguard, que son las más próximas. Precisamente, por Daimús y Bellreguard ha circulado este lunes el autobús escolar que transporta a los estudiantes de estas localidades a distintos centros de la comarca.

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El Ayuntamiento de Guardamar de la Safor recomienda a la ciudadanía que no circule por la zona y utilice los accesos alternativos.