El supuesto destrozo de una duna en Xeraco durante las obras de la pasarela llega al Síndic de Greuges

Compromís per Xeraco ha denunciado que el gobierno local, del PP, podría haber incurrido en un delito medioambiental al supuestamente destrozar una duna protegida para habilitar un acceso a la playa dentro de unas obras de sustitución de la pasarela de madera que recorre el litoral del municipio.

El concejal de Compromís Josep Montilla considera que "se ha alterado directamente la duna con la extracción de arena en una franja aproximada de un metro de profundidad y unos tres metros de anchura. Esta intervención podría vulnerar la normativa vigente, puesto que la Ley de Costas prohíbe cualquier modificación del sistema dunar o movimiento de arena sin autorización previa de los organismos competentes".

El edil de Compromís remarca que tampoco tienen "ninguna información sobre el destino de esta arena, ni tampoco sobre si la actuación dispone de los informes y permisos necesarios, especialmente tratándose de un entorno tan sensible". Hasta el lugar se desplazaron dos agentes medioambientales, que tomaron imágenes y recogieron información para trasladar los hechos a las administraciones competentes.

Montilla, en calidad de concejal, pidió entonces al Gobierno de Xeraco explicaciones, acceso a toda la documentación y conocer quién autorizó esa actuación y con qué informes previos. También reclama que, si se confirman irregularidades, se restituya el espacio afectado. Incluso lo hizo por registro de entrada, el pasado 18 de mayo.

Sin embargo, al no obtener respuesta por parte del gobierno local, y enviar este solamente un informe policial del día de los hechos, Compromís ha decidido poner una queja al Síndic de Greuges. Además del supuesto delito, Montilla advierte al síndic que esta falta de información le impide "ejercer adecuadamente las funciones de control del gobierno local". No es la primera vez, aseguran desde Compromís, que deben recurrir al Síndic de Greuges para informarse sobre algún proyecto o actuación municipal.

El alcalde, Avelino Mascarell, en declaraciones a Levante-EMV, señaló que se está llevando reacondicionando la pasarela porque no cumplía los criterios de accesibilidad. A renglón seguido remarcó que "no nos hemos cargado ninguna duna, la Demarcación de Costas quería retirar las pasarelas y vamos a poner otras desmontables". Sobre la arena retirada el alcalde asegura que no es de las dunas, "es de los escombros que están generando las obras".