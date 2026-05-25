Tarde de gloria en el Municipal: La UE Tavernes de la Valldigna "B" sube a Segunda FFCV como campeón de Tercera
El filial vallero fue muy superior a un rival que no se jugaba absolutamente nada en el envite
Pepe Juan
La UE Tavernes de la Valldigna "B" ( Athletic la Vall CF) consuma el ascenso a Segunda FFCV como campeón de la Liga en Tercera gracias a los goles de M. Grau 9' y F. Hidalgo 68' en el último partido de la fase regular de la presente temporada.
Pese a jugar a las tres de la tarde con un sofocante calor, la afición acudió en masa para presenciar un encuentro dominado de cabo a rabo por el equipo local, muy metido en el partido ante un rival, el CE Ròtova "B" que no se jugaba nada. La deportividad entre ambos conjuntos fue exquisita.
El primer tanto de la tarde llegó tras un jugadón de M. Graú (9') ante un Rotova "B" que creaba poco peligro. Los locales eran conscientes de que había que marcar para matar el partido y tanto fue el cántaro a la fuente que Hidalgo de gran cabezazo estableció el 2-0 que dio alegría y tranquilidad a aficionados/as y jugadores.
Los minutos iban pasando y al final llego la euforia para jugadores y afición con grandes abrazos y alguna lágrima de emoción. Y es que este equipo filial de la UE Tavernes ha trabajado mucho, ha pasado por momentos difíciles pero los jugadores, su mister Jordi Bofi y la experiencia de Vicent Sánchez, han sido determinantes para poner el broche final.
El ayuntamiento felicita al equipo
El concejal de Deportes de Tavernes, Josep Llàcer, acompañado por los también concejales, Encar Mifsud y Enrique Cuñat, no se quisieron perder el decisivo partido y allí estuvieron para felicitar a todos los implicados en el ascenso.
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