Trayectoria ascendente del Corriol Oliva Tennis Taula: Víctor Pellicer y Pau Beneyto se proclaman campeones autonómicos
Los resultados confirman a los palistas de la Safor en la élite de la Comunitat Valenciana
Este pasado sábado se celebró en la ciudad de Alzira el campeonato absoluto de tenis de mesa y hasta allí se desplazó el Corriol Oliva tennis Taula representado por 6 jugadores, que cosecharon unos resultados que confirman la imparable trayectoria ascendente del club en las últimas temporadas, situados ya entre la élite de este deporte en la Comunitat Valenciana.
En la categoría de dobles masculinos, los olivenses Víctor Pellicer y Pau Beneyto se llevaron una memorable victoria final que a buen seguro no olvidarán. Partiendo como sextos cabezas de serie, consiguieron eliminar a los cabezas de serie 1, 2 y 3 en una actuación perfecta que les permitió alzarse con un triunfo histórico.
En la parte individual masculina, Víctor Pellicer alcanzó las semifinales a pesar del cansancio físico acumulado tras una jornada maratoniana y alternar esta prueba con la de dobles y problemas digestivos en la sesión vespertina.
Pau Beneyto, que se clasificó directo para el autonómico absoluto como último cabeza de serie a pesar de su corta edad, consiguió alcanzar los octavos de final y quedar entre los 16 mejores jugadores de la comunidad.
Otros resultados
Hugo Abellán, por su parte, tras conseguir clasificarse para esta prueba en el clasificatorio previo celebrado la semana anterior en Sagunt, no pudo pasar de la fase de grupos, pero evidenció un nivel que ya lo sitúa como un referente.
En féminas, Júlia Malonda pasó de la fase de grupos y quedó eliminada en el cuadro final, situándose entre las 12 mejores palistas de la comunidad, resultado magnífico. Zoe Peiró, por su parte no pudo superar la fase de grupos para acceder al cuadro final.
Deporte adaptado
Y en la categoría de deporte adaptado del campeonato autonómico, José Soriano alcanzó la tercera posición final con una actuación muy destacable para cerrar el enorme botín de trofeos para el club de Oliva en este inolvidable autonómico absoluto.
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