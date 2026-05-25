La UE Tavernes de la Valldigna cierra la temporada sin ascenso pero con el título de campeón de La Nostra Copa que le da acceso a disputar la Copa del Rey

Fin de trayecto para la UE Tavernes de la Valldigna en la Lliga Comunitat. Se queda sin ascenso a categoría nacional, pero con el título de campeón de La Nostra Copa que le da opciones de disputar la Copa del Rey de la próxima temporada.

Ha sido una campaña histórica para el cuerpo técnico, jugadores, junta directiva y una afición fiel, entusiasta y deportiva que ha sido alabada por todos los estamentos federativos. Además y lo mas importante, se ha creado una nueva generación de gente joven que vibra con su equipo.

Rival superior

El conjunto vallero queda eliminado de la pelea por subir a Tercera RFEF tras volver a perder ante el CF Benidorm en la primera eliminatoria de la promoción. El cuadro "roget" tenía que remontar un 0-1 en contra del choque de ida, pero no pudo ser tras caer por 3-0 en el de vuelta disputado en la capital de la Marina Baixa este pasado domingo. El CF Benidorm ha controlado el partido ante una UE Tavernes sin chispa en ataque. Los locales ya ganaban por 2-0 a la media hora de juego y sentenciaron el marcador tras el descanso.

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Al finalizar el partido, todo el equipo vallero en masa acudió a saludar a su afición, dedicándole grandes aplausos correspondidos por una parroquia consciente de lo mucho conseguido. Y, ahora ya, a trabajar de cara a la temporada venidera.