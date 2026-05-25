Los vecinos de Bellreguard eligen la mejora de infraestructuras deportivas y de los parques infantiles en los los Presupuestos Participativos
El ayuntamiento destina 50.000 euros de inversión municipal a las propuestas elegidas por los ciudadanos
El Ayuntamiento de Bellreguard ha hecho públicos los resultados de los Presupuestos Participativos 2026, un proceso que se consolida año tras año como una herramienta clave de participación ciudadana y que ha vuelto a permitir que los vecinos y vecinas decidan directamente el destino de 50.000 euros de inversión municipal.
La participación registrada en esta edición ha sido del 13,84 % del censo, una cifra que desde el consistorio bellreguardí se valora muy positivamente. Desde la concejalía de Participación Ciudadana, encabezada por Neus Burguera, remarcan que los porcentajes habituales de participación en este tipo de procesos suelen situarse entre el 1 % y el 5 % en las grandes ciudades, mientras que en los municipios de menor tamaño acostumbran a superar ligeramente el 10 %, hecho que sitúa Bellreguard en unos niveles de participación muy destacables.
Los proyectos elegidos
Los proyectos seleccionados por la ciudadanía y que se ejecutarán con cargo en los Presupuestos Participativos 2026 son la renovación de la maquinaria del gimnasio municipal, con una inversión de 15.000 euros; el plan de mejora de los parques infantiles del municipio, dotado con 25.000 euros; y la mejora de servicios, vestuarios y baños de la pista polivalente y las instalaciones deportivas municipales, con una partida de hasta 10.000 euros.
Desde el Ayuntamiento se ha querido agradecer la implicación de todas las personas que han participado en el proceso, así como el trabajo desarrollado por el Consejo de Participación Ciudadana durante toda su preparación y desarrollo.
La regidora de Participación Ciudadana, Neus Burguera, ha destacado que "el nivel de participación demuestra que Bellreguard es un pueblo implicado y comprometido con la vida pública y con la mejora continua del municipio", al mismo tiempo que ha subrayado que los Presupuestos Participativos "continúan consolidándose como una herramienta útil porque la ciudadanía participo directamente en las decisiones y prioridades de inversión del pueblo".
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