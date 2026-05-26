Más de 150 personas participan en Gandia en las actividades del Día Internacional de los Museos

La Concejalía de Patrimonio de Gandia y el Museu Arqueològic de Gandia (MAGa) organizaron actividades el domingo pasado con motivo del Día Internacional de los Museos. Fueron todo un éxito de participación con la asistencia de más de 150 personas, que disfrutaron de las diferentes actividades programadas a lo largo de la mañana.

La actividad, impulsada bajo el lema “Museus unint un món dividit”, ofreció una experiencia singular de descubrimiento del patrimonio histórico de la ciudad a través de un recorrido especial que empezó al Mirador del Serpis y que permitió a las personas asistentes acceder al museo por un espacio habitualmente cerrado al público: la única puerta conservada de las antiguas murallas de Gandia.

Visita al MAGa. / Levante-EMV

La jornada se completó con talleres y actividades para todos los públicos y una visita al MAGa, en una iniciativa que combinó divulgación, patrimonio y participación ciudadana.

La concejala de Patrimonio, Alícia Izquierdo, que participó en las actividades, valoró la respuesta ciudadana: “La gran participación demuestra el interés de la ciudadanía por conocer y redescubrir nuestro patrimonio, cuando abrimos los espacios patrimoniales a la gente y los hacemos accesibles y participativos, la respuesta siempre es muy positiva”.