17 cuerpos de Policía Local de la Safor se reúnen en Gandia para abordar la seguridad y protocolos comunes

Gandia acogió el pasado jueves la octava edición del encuentro de SaforPol, una iniciativa de coordinación y cooperación entre las policías locales de la comarca de la Safor que vuelve al municipio donde nació en 2022.

La jornada empezó con la bienvenida institucional por parte del alcalde, José Manuel Prieto, y de la concejala de Protección, Seguridad y Convivencia del Ayuntamiento, Lydia Morant, quienes quisieron conocer de primera mano el funcionamiento de esta iniciativa y saludar los asistentes.

En el encuentro hubo representantes de 17 cuerpos de Policía Local de la Safor: Barx, Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflà, Benirredrà, la Font d'en Carròs, Gandia, Oliva, Palma de Gandia, Palmera, Rafelcofer, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Villalonga, Xeraco y Xeresa.

Así mismo, la jornada contó con la participación de la Compañía de la Guardia Civil de Gandia, encabezada por el comandante cabe de la compañía, Eloy Sánchez, acompañado por mandos de los lugares de Tavernes y Oliva, además de representantes de especialidades como Intervención de Armas y Seprona.

Los participantes abordaron diferentes asuntos de interés común como los planes locales de seguridad y los protocolos de actuación ante la violencia de género, reforzando así la coordinación institucional entre administraciones y fuerzas policiales.

El comisario principal jefe de la Policía Local de Gandia, José Martínez Espasa, destacó la consolidación de SaforPol como “un compromiso firme por la seguridad local y el servicio público”, especialmente relevante ante la llegada de la campaña de verano, las festividades locales, los espectáculos de gran afluencia de personas y la movilidad urbana asociada a estos acontecimientos.

El próximo encuentro de las policías locales de la Safor se celebrará después del verano en otra localidad de la comarca. La cita servirá para hacer balance de la temporada estival, evaluar los dispositivos desarrollados y plantear los retos de futuro en materia de seguridad y coordinación policial.