La asociación cívica Massa Crítica se presenta en sociedad

La asociación cívica Massa Crítica presentó este martes por la tarde en el salón de actos de Fomento de AIC, en Gandia, en un evento público y abierto a la ciudadanía, sus objetivos fundacionales y su nuevo portal en internet.

Lluís Romero comentó que la entidad se gestó a finales de 2025, pero desde entonces se ha hecho un trabajo interno, de puertas para adentro, en cuestiones como la redacción de los estatutos y del manifiesto fundacional, y la burocracia que comporta su constitución como asociación. La sede será Fomento de AIC.

A continuación Ferran Martínez explicó a los asistentes los objetivos de la entidad. Se definen como una entidad "no partidaria, pero no apolítica", y que no recibe subvenciones de ninguna administración; plural en el sentido de abierta "pero siempre desde una mirada progresista y valenciana", y participativa, al querer ser "un espacio de encuentro de una participación ciudadana auténtica".

En su ideario defienden, como dice el manifiesto fundacional, que "una ciudadanía activa, informada y comprometida es el pilar fundamental para fortalecer la calidad democrática".

Por último, José Monrabal habló del portal web. Recelan de los medios de comunicación tradicionales, por ello apuestan por un canal directo a través de una "web" donde colgarán artículos de opinión sobre aspectos relevantes de la comarca de la Safor-Valldigna, así como entrevistas y otros contenidos.

El grupo promotor está formado por Cebrià Molinero, Lluís Romero, Voro Mañó, José Monrabal, Ferran Martínez, Batiste Bofí, Joan Martí, Vicenta Ferrer (tesorera), Gloria Vallet (internet y redes sociales) y Francesca Ferrer, secretaria.