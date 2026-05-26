El Circuit de Curses Populars Safor-Valldigna y la Fundación Vicky Foods renuevan su vinculación otro año más

El Circuit de Curses Populars Safor-Valldigna y la Fundación Vicky Foods han renovado su acuerdo de colaboración de cara a la novena edición del Circuit, reafirmando así una alianza que continúa creciendo año tras año en favor del deporte popular y los hábitos de vida saludables.

La firma del convenio tuvo lugar en las instalaciones de la Fundación Vicky Foods en Villalonga, donde representantes de ambas entidades destacaron la importancia de seguir impulsando iniciativas que fomenten la práctica deportiva, la convivencia y la promoción del territorio.

La Fundación Vicky Foods, creada en 2020 para canalizar la acción social y la responsabilidad corporativa de la compañía, mantiene entre sus principales objetivos la promoción de hábitos de vida saludables y el apoyo a actividades deportivas tanto en la Comunitat Valenciana como a nivel nacional.

Los representantes del Circuit y la Fundación Vicky Foods / Circuit Safor-Valldigna

Por su parte, el Circuit de Curses Populars Safor-Valldigna afronta este 2026 su novena edición convertido ya en uno de los grandes referentes del running popular en la Comunitat Valenciana. El calendario volverá a reunir a miles de corredoras y corredores en un total de 18 pruebas repartidas por diferentes municipios de la comarca.

Además del importante impacto deportivo, el Circuit se ha consolidado como un gran escaparate para la Safor-Valldigna, dando a conocer la cultura, gastronomía, patrimonio y en torno de cada una de las localidades participantes. Del mismo modo, el evento continúa siendo una herramienta clave para transmitir valores como el compañerismo, el esfuerzo, la inclusión, el juego limpio y la solidaridad.

La participación masiva de atletas procedentes no solo de la Safor-Valldigna, sino también de comarcas vecinas como La Marina, La Costera, La Vall d’Albaida o La Ribera, demuestra el crecimiento y la consolidación de un proyecto que año tras año sigue batiendo récords de participación y ambiente.

Información e inscripciones

Desde la organización del Circuit han querido agradecer el apoyo de la Fundación Vicky Foods, destacando la importancia de contar con empresas comprometidas con el deporte y con el tejido social del territorio.

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Toda la información e inscripciones del Circuit de Curses Populars Safor-Valldigna están disponibles en la web oficial: https://circuitsaforvalldigna.com/