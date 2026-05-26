El Club Rem Grau Gandia roza el podio con sus dos equipos en el Campeonato de España de Llaüt del Mediterráneo

Este fin de semana se ha disputado en Valencia el Campeonato de España de Llaüt del Mediterráneo con la participación de 37 clubes procedentes de la Comunitat Valenciana, Cataluña, Andalucía y Región de Murcia.

El Club Rem Grau Gandia acudió a la competición con dos embarcaciones: el equipo cadete femenino, formado por Carla Miralles, Julieta Benito, María Miñana, María Miró, Roxan Belza, Celia del Río, Inés González, Mariana Behmenburg y Roser García; y el veterano mixto, integrado por Benjamín Puchol, Margarita Iglesias, Lucía Pina, José Monserrat, Nicolás Sirerol, Ignacio Miralles, Liliana Blay y Paula Rodríguez, con Carla Miñana como timonel y entrenadora.

La competición arrancó el viernes por la tarde. El conjunto veterano mixto del Grau de Gandia no logró el pase directo a semifinales y se vio obligado a disputar la repesca del sábado por la mañana. Sin embargo, la experiencia de la tripulación grauera marcó la diferencia: el equipo dominó la repesca, cruzando la meta en primera posición y asegurando su billete para las semifinales de la tarde.

Ya en semifinales, el conjunto del Grau volvió a demostrar su nivel, sin ceder un metro ante sus rivales y logrando el pase a la final A. El domingo se presentaba lleno de esperanza, aunque el equipo era consciente de la enorme exigencia de la final. Los veteranos del Grau comenzaron liderando durante los primeros compases de la prueba, pero los últimos metros dejaron un desenlace de auténtico infarto.

Finalmente, el título de campeones de España fue para el Náutico de Jávea, seguido del Club Rem Mataró, a tan solo 33 milésimas, y Remo Águilas, a 36 milésimas. El Club Rem Grau Gandia cruzó la meta en cuarta posición, quedándose a únicamente 152 centésimas de la gloria.

Las cadetes también

Por su parte, el equipo cadete femenino también tuvo que superar la repesca y, al igual que el veterano mixto, consiguió clasificarse para la final A, donde se disputaba el título nacional. En esta ocasión, fueron las malagueñas quienes se proclamaron campeonas de España, seguidas de Alicante y Calpe, mientras que las jóvenes remeras del Grau finalizaron también en una meritoria cuarta posición.

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Estos resultados reflejan el trabajo, la dedicación y el crecimiento constante del Club Rem Grau Gandia, que firma dos cuartas posiciones en un campeonato nacional cuyo nivel competitivo aumenta año tras año.