Un concierto de música barroca cierra el ciclo de conciertos “A la llum de la Seu” en la Colegiata de Gandia
El recital "La dulce melodía", bajo la dirección de Francesc Valldecabres, tendrá lugar este viernes
La Colegiata de Gandia se prepara para acoger el broche de oro de su segundo ciclo de conciertos "A la llum de la Seu". Este viernes, 29 de mayo a las 21 horas, el grupo de música barroca Música Trobada será el encargado de clausurar esta edición que ha fusionado el patrimonio histórico, la espiritualidad y la música.
Bajo el título "La dulce melodía", el conjunto ofrecerá un programa monográfico y profundamente arraigado a la tradición musical valenciana, dedicado íntegramente al maestro Pasqual Fuentes Alcàsser (1721-1768). El concierto estará bajo la dirección musical de Francesc Valldecabres.
La cita destaca por la atmósfera íntima y solemne que define a este ciclo, donde el templo de la Colegiata se rinde a la cálida luz de más de 3.000 cirios, ofreciendo al público una experiencia sensorial y emocional única.
Las entradas para asistir a este concierto de clausura ya se pueden adquirir a través de los canales oficiales. Por una parte, a través de la página web oficial colegiatagandia.org. Y presencial, en la taquilla de la Colegiata, de lunes a viernes en horario de mañana (10 h a 14 h) y tarde (16 h a 19 h), y los sábados de 10 h a 14 horas.
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