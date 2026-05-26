Los docentes de la Safor sacan las aulas a la calle en Gandia: "Cada día estamos más enfadados y con más ganas de lucha"

La huelga de los docentes está ya en su tercera semana. Mientras que en la ciudad de Valencia se negocia un acuerdo que devuelve la situación a una relativa normalidad, en la Safor continúan los actos de protesta para dar visibilidad al conflicto, pero sobre todo porque "queremos que la ciudadanía nos entienda, que sepa cuáles son nuestras reclamaciones porque no se trata de la subida salarial, sino también de mejorar las condiciones de trabajo, según apunta Carlos Fuster, uno de los portavoces de la plataforma Docents de la Safor en Lluita.

Fuster se erige en uno de los coordinadores del simbólico acto "Classe al Carrer" que pretende recrear un aula escolar de un centro educativo, pero con la particularidad de que el alumnado es el profesorado. Esta actividad tiene lugar este martes en la plaza Jaume I de Gandia. Es, en definitiva, una reunión para saber en qué punto "nos encontramos, cómo están los ánimos de los profesores y cuál es nuestra actitud", dice el propio Fuster.

Una imagen de la actividad celebrada este martes en Gandia / Salva Talens

Nada más iniciarse la "clase" hay una arenga hacia los profesores para que vayan a la manifestación en Valencia, toma la palabra el marido de una docente y hay otra profesora que expresa claramente su enfado con la situación.

Al preguntarle a Carlos Fuster sobre esta última cuestión responde que "ese es el sentimiento general de los huelguistas. El objetivo de la Conselleria de separarnos, dividirnos y cansarnos está teniendo el efecto contrario porque cada día que pasa tenemos más ganas de lucha. La Conselleria, en lugar de apagar el fuego con agua lo está reavivando con más gasolina. Los políticos deben solucionar problemas no crearnos ni perpetuarlos", sentencia.

Críticas

Fuster también critica a las universidades: "No sabemos por qué, pero no se han manifestado ni a favor ni en contra de la huelga y de nuestras peticiones. Como si no fuera con ellos. El sistema educativo lo formamos todos. Nos quejamos todos y ellos también tienen necesidades, pero no se expresan",

El portavoz de Docents de la Safor en Lluita avanza que los correctores de la PAU podrían plantarse si no hay acuerdo para parar la huelga: "Sería una broma que los 250 que somos y estamos de huelga tengamos que corregir los exámenes".

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En torno a la Trobada de Potries, Carlos Fuster destaca que "por ahora se mantiene. Queremos que sea una jornada de celebración porque hemos conseguido que se aprueben nuestras condiciones, pero también puede ser un acto más de visibilidad y reivindicación"