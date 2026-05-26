Duelo de subcampeones: El Racing Rafelcofer CF se jugará el ascenso de Tercera a Segunda FFCV ante el Atlético Benejúzar
La eliminatoria única a doble partido se disputa durante los dos próximos fines de semana
Este lunes, 25 de mayo, ha tenido lugar, en la sede central de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, los diferentes sorteos que determinaban los emparejamientos para disputar la final del playoff de ascenso a las diversas categorías autonómicas: Lliga Comunitat, Primera FFCV y Segona FFCV.
Se trata de una eliminatoria única a doble partido. Los clubes triunfadores de la misma, ascenderán de categoría. Los partidos están programados para el fin de semana del 30-31 de mayo y 7-8 de junio.
Los números
El Racing Rafelcofer Club de Fútbol es el único representante de la comarca de la Safor en esta promoción de ascenso, concretamente la de Tercera a Segunda FFCV. Su rival será el conjunto alicantino del Atlético Benejúzar, subcampeón de la fase regular de la liga en el grupo 15º de Tercera FFCV. Este equipo ha llegado a los 69 puntos en 30 jornadas con un balance de 82 goles a favor y 34 en contra.
El cuadro coferer ha sido el segundo clasificado del grupo décimo de Tercera FFCV, tan solo superado por la UE Tavernes "B", que ha logrado el ascenso directo como campeón de liga. Los de La Runa han alcanzado los 58 puntos en 27 partidos disputados con 65 tantos a favor y 38 en contra.
El partido de ida será en Benejúzar y el de vuelta en la localidad saforense. Falta por decidir el día y la hora de cada uno de los encuentros.
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