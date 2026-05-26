La educación como rehén político

La huelga del profesorado en la Comunitat Valenciana vuelve a situar la educación en el centro del debate público. Como ocurre en casi todos los conflictos relacionados con la escuela, las posiciones se han endurecido rápidamente: Por un lado, docentes que sienten que no se escucha su realidad diaria en las aulas; por otro, una administración que defiende sus decisiones y recuerda las limitaciones presupuestarias y organizativas del sistema.

Pero el devenir día a día de esta huelga, nos habla de una situación sumamente alarmante: entre ambos extremos, miles de familias observan con preocupación cómo el enfrentamiento amenaza con afectar a quienes deberían ser siempre la prioridad: el alumnado.

La problemática por la que se produce la actual huelga orquestada por los sindicatos docentes no es reciente, se remonta a más de 10 años atrás, en la época del Botànic, pero es ahora cuando reclaman mejoras que van mucho más allá de una cuestión salarial.

Hablan de ratios elevadas, burocracia creciente, atención insuficiente a la diversidad funcional con el desgaste emocional que supone. Quien pisa un aula cada día sabe que enseñar hoy implica afrontar retos sociales y educativos cada vez más complejos. Ignorar ese malestar por parte de la administración, sería injusto y poco inteligente.

Pero también conviene reconocer, como ya he mencionado, que la problemática no es reciente, sino que viene heredada de la anterior etapa del Botànic, que nada hizo por paliar esta situación. Posiblemente, si se hubiera actuado adecuadamente en esa etapa, muchos de los problemas reclamados hoy en día estarían solucionados. Gobernar un sistema educativo de gran escala exige tomar decisiones difíciles que no fueron tomadas, lo que ha degenerado en una situación tan extrema como la actual. Ahora, sus reclamaciones son del todo lícitas, pero olvidan que estos movimientos deberían haberse realizado años antes en la anterior etapa del Botànic, no sólo ahora.

La actual administración del Partido Popular, encabezada por la consellera Carmen Ortí Ferre, conoce, comprende y trabaja incansablemente por solucionar toda la problemática suscitada, teniendo la ardua y delicada obligación de equilibrar recursos, garantizar estabilidad y responder a los problemas. La voluntad de solucionar todos los problemas es prioritaria, pero existe un gran agravante, la infrafinanciación estatal.

Financiación injusta

La Comunitat Valenciana viene siendo castigada sin una financiación estatal justa desde 2023. Cabe recordar que estamos sin presupuestos generales del Estado desde 2023. Situación anómala e inimaginable en otras etapas democráticas, pero ahora todo vale por mantenerse en el poder y esto repercute negativamente en la posibilidad de financiación justa para las autonomías, especialmente la valenciana.

En Gandia, el gobierno en coalición de PSOE-Compromís-Mes Gandia, el gobierno que ha cerrado dos escoletas públicas municipales, (dejando a un gran número de niños sin plaza) ahora se “rasga las vestiduras”, y exige a la Conselleria de Educación una serie de medidas que deberían haberse ejecutado en el periodo del Botànic. Si se hubiese actuado con propiedad en anteriores etapas, muchos de los acuciantes problemas actuales no seguirían vigentes y agravados por el paso del tiempo.

Pero ahora sí, ahora reclaman, exigen y se precintan la boca bajo el lema “NO ENS FARÀN CALLAR”. Es legítimo cuestionarse por qué ahora sí, pero hace cuatro años, no.

Aquellos que deberían exigir a su propio gobierno nacional una financiación justa para los valencianos, atacan ferozmente una situación que viene generada por la falta de ayudas a las comunidades autónomas del presupuesto estatal. Aquellos que gritan y vociferan en nuestra ciudad, deberían igualmente hacerlo a las puertas del Congreso de los Diputados, callan con complicidad la ausencia de los presupuestos generales del Estado desde 2023. La dignidad de la educación pública es una cuestión suficientemente legítima como para reclamarla a quien corresponda, independientemente si del color político del reclamado te representa, o no.

Las solicitudes del profesorado deben ser atendidas con el detenimiento que merece, la huelga no debe entenderse necesariamente como una ruptura irreversible. Los conflictos laborales en educación deberían servir precisamente para revisar qué está fallando y qué puede mejorarse. Pero hablemos claro: necesitamos una mayor ayuda estatal. Cuando docentes y administración dejen de verse como adversarios, comprendan las situaciones de cada uno de ellos y empiecen a reconocerse como corresponsables de un mismo servicio público, aparecerán las soluciones.

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Ojalá ese entendimiento llegue más pronto que tarde, por el bien del alumnado, que es —y no debería olvidarse nunca— el principal perjudicado de esta situación.