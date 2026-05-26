Gandia acoge este viernes las VII Jornades de Salut Comunitària bajo el lema “Teixint salut al territori”

Gandia acogerá este viernes en la Casa de la Marquesa las VII Jornades de Salut Comunitària. Bajo el lema “Teixint salut al territori. Avançant en un camí compartit de ciutat, aliances i salut”, la jornada se consolida como una cita de referencia en el ámbito de la promoción de la salud, la participación comunitaria y el trabajo intersectorial al municipio.

Según ha destacado Liduvina Gil, concejala de Sanidad y Políticas Responsables, se trata de una iniciativa “ya plenamente consolidada dentro del trabajo local en promoción de la salud y construcción de redes comunitarias”, que refleja la apuesta del Ayuntamiento de Gandia por avanzar hacia una ciudad más saludable, equitativa y cohesionada.

Las jornadas están impulsadas por el departamento de Sanidad y Políticas Saludables del Ayuntamiento de Gandia, con la colaboración de diversas personas y entidades, entre las cuales destacan Joan Paredes, Ana Ocaña y la cooperativa La Dula.

Este espacio de coordinación ha contribuido a definir el marco conceptual del encuentro con el fin de aportar una visión compartida sobre la salud comunitaria, las alianzas y el trabajo en red en el territorio.

Un espacio para intercambiar y reflexionar

La VII edición de las jornadas se presenta como una oportunidad para poner en valor el camino recorrido en salud comunitaria en Gandia y reflexionar sobre los retos actuales y futuros de las políticas locales de salud. El objetivo principal es generar un espacio de diálogo y aprendizaje compartido entre administraciones, profesionales y ciudadanía.

El encuentro reunirá a profesionales de Atención Primaria y salud pública, personal técnico de entidades locales y sociales, representantes institucionales, mundo académico y ciudadanía vinculada a la salud comunitaria.

Entre los contenidos previstos, se tratarán cuestiones como la promoción de la salud, la participación ciudadana, la igualdad, los entornos urbanos saludables, las curas y la gobernanza colaborativa, así como la visibilidad de experiencias y proyectos que integren la salud como eje transversal de las políticas públicas.

Programa de la jornada

Las jornadas tendrán lugar en el salón de actos de la Casa de la Marquesa con una recepción y acreditación de participantes. A las 9:00 h, se llevará a cabo la inauguración institucional, con la participación de la concejala de Sanidad y Políticas Saludables, Liduvina Gil, y el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto.

A continuación, a las 9:30 horas, tendrá lugar la ponencia “Mirades actuals en la salut comunitària de Gandia. Una línia de vida”, moderada por Eva Maria Díaz Alandi, secretaria técnica de la Red Española de Ciudades Saludables (RECS), con la participación de Eva Maurí Cresencio, Patxi Galarraga Aiestaran (Projekta Urbes), Emma Ortés Maurel (Institut Infància y Adolescència de Barcelona) y Rafael Cofiño Fernández, diputado al Congreso de los Diputados.

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El cierre tendrá lugar a las 13 horas con la intervención de la concejala Liduvina Gil y la actuación musical de 3 Naranjas Enteras.