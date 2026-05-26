Gandia se adhiere al Plan VIVE con una parcela en Santa Anna pese a las críticas por los retrasos del Consell

El Ayuntamiento de Gandia ha anunciado su adhesión al Plan VIVE de la Generalitat Valenciana como, en palabras del concejal delegado de Vivienda, Salvador Gregori, “una muestra de buena voluntad para favorecer la construcción de vivienda protegida en la ciudad”. Concretamente, el consistorio incorporará a este plan una parcela situada en el entorno del Palacio de Justicia, en la zona de Santa Anna.

Desde el primer momento, el gobierno municipal ha condicionado su adhesión al avance de las obras en alguno de los solares de la Generalitat. Cabe recordar que la ciudad cuenta con un proyecto de más de 200 viviendas de alquiler social impulsado por el Consell cerca del Palacio de Justicia, aunque acumula retrasos, actuaciones paralizadas y procesos todavía pendientes de adjudicación. De hecho, el propio Gregori lamentaba hace unos días ante este diario que estas viviendas no estarán disponibles, como mínimo, hasta 2029. “El proyecto avanza a paso de caracol”, criticaba el edil, quien también cuestionaba el ritmo de ejecución del denominado Plan VIVE, que, a su juicio, “ha llegado tarde y ya no tiene sentido” al no contar con financiación europea.

Pese a estas críticas, el consistorio ha decidido adherirse al plan, aunque insiste en que “se trata de una adhesión puntual para comprobar la efectividad de la iniciativa”.

La parcela cuenta con una superficie de 486 metros cuadrados y una edificabilidad de 1.756 metros cuadrados. Se trata de una manzana cerrada con posibilidad de construir planta baja y tres alturas, además de hasta 15 plazas de aparcamiento. El solar se encuentra próximo al Palacio de Justicia y al barrio de Santa Anna.

El terreno es un proindiviso entre el Ayuntamiento de Gandia y la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), con una participación municipal del 61,18 % y autonómica del 38,82 %.

La adhesión implica para el consistorio facilitar la tramitación administrativa y urbanística necesaria, así como la concesión de las autorizaciones y licencias pertinentes, además de asumir las obligaciones tributarias derivadas de la actuación, en el marco del convenio tipo impulsado por la Generalitat para los municipios adheridos.

Aun así, Gregori no se muestra especialmente optimista respecto a la evolución del proyecto y recalca que cualquier futura cesión de suelo dependerá del avance de las actuaciones ya iniciadas. “Queremos que la Generalitat Valenciana haga vivienda y sabemos que es una cosa que no se puede ejecutar a corto plazo, pero no pueden exigir si ellos no cumplen”, ha señalado.

El concejal ha insistido en que esta primera adhesión pretende servir como experiencia de colaboración institucional en una parcela compartida entre ambas administraciones.

Reacción del PP

La adhesión del Ayuntamiento de Gandia al Plan Vive ha sido cuestionada por el portavoz del Grupo Municipal Popular, Víctor Soler, que lamenta que "llega tres años tarde y solo a medias”. Soler recuerda que "durante tres años Prieto se ha negado a adherirse al Plan Vive pese a que ya son más de 300 los municipios adheridos a esta iniciativa con ciudades como Cullera, Sagunto o Xàtiva". En sus palabras, "cuando 185 municipios se suman a un plan de vivienda, el problema no lo tiene el plan, lo tiene quien decide quedarse fuera”.

Según Soler, “se adhieren al Plan Vive tres años tarde, cediendo solo media parcela y con un concejal de vivienda, Salvador Gregori, que critica activamente esta iniciativa de la Generalitat llegando a definirlo como ‘Plan Caracol o Plan Muerte’”.

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El portavoz popular insiste que “en lugar de apostar por una colaboración institucional 'fake', demuestre intención real de colaboración con el Consell del PP en materia de vivienda y demuestre que la palabra acuerdo no solo es una palabra de adorno en sus discursos, sino una realidad”.