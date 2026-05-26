Gandia pedirá en el pleno del viernes que la Guardia Civil sea reconocida como profesión de riesgo
Los grupos municipales tienen previsto respaldar una moción no resolutiva presentada a instancias del PP
El pleno de Gandia de este viernes tiene previsto aprobar una moción no resolutiva para pedir al Gobierno de España que los miembros de la Guardia Civil sean reconocidos como profesión de riesgo. Esta iniciativa, presentada a instancias del PP, ha logrado el apoyo de todos los grupos políticos.
El Grupo Municipal Popular presentó esta propuesta a raíz del trágico accidente sucedido en Huelva en el que dos guardias civiles murieron al chocar dos patrulleras persiguiendo una narcolancha. Se pide, en primer lugar, “que el Ayuntamiento de Gandia manifieste públicamente su apoyo a la legítima demanda de los miembros de la Guardia Civil para que sea reconocida oficialmente como profesión de riesgo, en consideración a las especiales condiciones en las que desarrollan su trabajo al servicio de todos los ciudadanos”.
Asimismo, la iniciativa insta al Gobierno de España a "impulsar las modificaciones legales necesarias para que la Guardia Civil pueda contar con dicha consideración, equiparándose así a otros cuerpos y profesiones que ya disponen de este reconocimiento".
Por último, el texto también solicita al Ejecutivo central que "defienda y apoye en las instituciones europeas las medidas oportunas para que la Guardia Civil sea reconocida como profesión de riesgo a nivel europeo".
Inicialmente los populares pretendían reprobar en el mismo documento a vicesecretaria general del PSOE, la exministra María Jesús Montero, quien calificó como “accidente laboral” la muerte de estos dos guardias civiles, pero esta referencia se ha eliminado del texto en aras de alcanzar el consenso.
El portavoz popular, Víctor Soler, defendió que “quienes dedican su vida a proteger la seguridad de todos los españoles merecen no solo nuestro reconocimiento institucional y social, sino también una protección y consideración acorde al riesgo real que asumen cada día”.
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